La mesa política vuelve a juntarse: Caputo, Bullrich y los Menem se reúnen bajo la mirada de Karina Milei

Los principales referentes de la mesa política oficialista vuelven a verse las caras este jueves para contener las disputas internas en el bloque. (Foto: Presidencia)

El gobierno de Javier Milei transita semanas complejas marcadas por una intensa disputa interna, donde las distintas vertientes del poder comenzaron a exponer sus diferencias de manera pública. Tras un periodo de fuerte agitación en el plano legislativo, el círculo selecto de la conducción partidaria volverá a verse las caras este jueves en las oficinas del Ministerio del Interior, bajo la atenta mirada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

De acuerdo con lo informado por fuentes oficiales a Infobae, el encuentro buscará reordenar la convivencia política luego de una serie de votaciones divididas en la Cámara de Senadores que visibilizaron las fracturas en el bloque libertario.

El cónclave volverá a congregar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior). También participará el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

La mesa central sentará además al influyente asesor presidencial, Santiago Caputo, a los primos Eduardo «Lule» Menem y Martín Menem, y a la titular de la bancada oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich.

La interna libertaria en el Congreso y la estricta neutralidad de Javier Milei

Las tensiones en la cúpula de Balcarce 50 se profundizaron luego de que Patricia Bullrich diera una muestra clara de su peso propio al abstenerse de votar el pliego de Michelli en el recinto. La jugada desafió directamente la línea trazada por el ala de Santiago Caputo y los Menem, quienes responden a Karina Milei.

A pesar del malestar que generan estos cruces en la estructura oficialista, el presidente Javier Milei optó por sostener una estricta postura de neutralidad y evitar un ordenamiento forzado de sus alfiles.

«Javier no intervino, o lo hizo a su manera y dejó conforme a los dos sectores», sintetizó ante Infobae un funcionario de la Casa Rosada ajeno a la disputa.

Dentro del ecosistema gubernamental reina cierta resignación ante la decisión del jefe de Estado de no arbitrar en las internas cotidianas de sus subordinados, justificando su conducta bajo una mirada estratégica de gestión: «Milei ve las cosas de otra manera. Está más elevado y ve un tablero de control donde todos los botones son necesarios».

La apuesta al Mundial 2026 y la investigación judicial contra Manuel Adorni

Ante este complejo panorama de convivencia, en los pasillos de la Casa de Gobierno confían ciegamente en el inminente inicio del Mundial 2026 como un factor de distracción pública.

En el Ejecutivo evalúan que el fervor deportivo servirá para enfriar el impacto de las internas políticas y correr de la agenda mediática la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

«Seguro haga un poco de ruido cuando la presente, pero el Mundial barre con todo», celebran en los despachos oficiales.

A la espera del certamen futbolístico —al cual Javier Milei ya confirmó que no asistirá de forma presencial en Norteamérica—, el mandatario mantendrá una nutrida agenda de actividades de perfil diplomático y comunitario durante el transcurso de la semana:

Tributo religioso: Participará este lunes a las 21:30 de un homenaje al Rebe de Lubavitch en el Palacio Libertad (ex CCK), en la víspera de un nuevo aniversario de su fallecimiento.





Participará este lunes a las 21:30 de un homenaje al en el (ex CCK), en la víspera de un nuevo aniversario de su fallecimiento. Audiencia humanitaria: Recibirá el martes en Casa Rosada a Yosef-Haim Ohana , ciudadano israelí liberado tras haber sido secuestrado por el grupo Hamas en octubre de 2023.





Recibirá el martes en a , ciudadano israelí liberado tras haber sido secuestrado por el grupo en octubre de 2023. Actividad diplomática: Encabezará la recepción oficial de las cartas credenciales de nuevos embajadores extranjeros y mantendrá un encuentro con los representantes institucionales de los Juegos Macabeos que se desarrollarán en Israel.



Mientras la agenda internacional y deportiva gana terreno en la superficie, la dinámica interna del Gobierno continúa exhibiendo una marcada fragmentación.

La estrategia presidencial de administrar las tensiones sectoriales en lugar de resolverlas de raíz consolida un escenario donde los principales desafíos de La Libertad Avanza persisten dentro de su propia estructura de poder.

Con información de Infobae.