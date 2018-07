“El aborto sigue siendo un delito”

He visto en varios programas a la carismática actriz Carolina Papaleo poner en aprietos a su interlocutor defensor de la vida naciente, cuando le espeta, “ustedes dicen que hay vida desde la concepción, pero sin embargo el actual art. 86 del Código Penal lo permite en dos casos: 1) cuando peligre la salud de la madre y no existiesen otros medios para salvarla y, 2) si el embarazo proviene de una violación sobre una mujer idiota o vehemente. ¿Qué sucede, en esos casos entonces no hay vida?”

¡Pues claro que hay vida! La pregunta es una falacia.

Ello así, por cuanto, lo único que hace la norma es establecer una excusa absolutoria para el delito de aborto. Vale decir, que la ley se limita a establecer impedimentos para la punibilidad. Define ciertos supuestos en los cuales el Estado prácticamente ‘renuncia’ a ejercer en ellos el ius puniendi por razones de política criminal.

En otros términos, todo aborto es un hecho delictivo contra la vida, pero, bajo determinadas condiciones -las taxativamente enumeradas en los incisos 1 y 2-, no es penado. Sin embargo, como en todo el sistema penal, primero debe realizarse el acto, para luego de la investigación penal, concluir si se han dado o no los requisitos taxativos para que opere la excusa absolutoria. Es decir que el juzgamiento, es siempre posterior a la realización del hecho tipificado como delito.

Francisco García Santillán

