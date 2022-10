El Che: réplica a un lector

Este diario centenario, ya que ha transitado épocas de progreso y también las actuales, nos da por cierto oportunidad -a quienes sin petulancia queremos exponer nuestras opiniones- de hacerlo sin malas intenciones.

El señor Manchini me ha dirigido una extensa carta con referencia a la mía de fecha 12-10-22, haciendo mención a un sinfín de cuestiones que dice saber sobre el Che Guevara. Hace mención a diversos comentarios y artículos publicados -que puede haberlos hecho la CIA o el imperio- que siempre quiso apoderarse de Cuba por los motivos que expreso en mi carta -nada más-: el Che fue un médico argentino y como tal -según Manchini- no fue un asesino (muy difícil que lo sea un médico). Diría que más fácil sería que lo fuera un changarín famélico o un abogado.

Este es un diario y en él se deben expresar opiniones, no mentiras. Si Ud. Manchini no está de acuerdo con lo que digo, no se convierta en leguleyo en contra de ello, sea objetivo -si lo desea-, en caso contrario déjese de fabular contra quien -y por lo visto- jamás va a estar de acuerdo o aceptar sus posibles razonamientos de entrecasa. No estoy de acuerdo conque se mate a nadie, pero lea la historia de la familia que gobernaba Cuba antes de Fidel y va enterarse si fusilaban, asesinaban o liquidaban o no a quienes -por ej.- estuvieren en contra del poder yanqui en la isla.

Ud, Sr. Mancini quiere a todas luces empañar mi recuerdo de la ejemplar revolución liderada en parte por el Che, lejos estará de lograrlo. Hay individuos que solo sirven -al parecer- al poder de turno.

Juan Carlos Malgersini

DNI 4.673.429