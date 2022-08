El deporte en nuestro pueblo, Guardia Mitre

Helena Zalazar, DNI 40.323.379

GUARDIA MITRE

¿Te imaginás tener un lugar en condiciones donde toda la comunidad practique el deporte que les gusta? ¿Tener un polideportivo en nuestro pueblo?

Nosotros sí, todos los días lo proyectamos, lo deseamos y lo gestionamos, pero no es suficiente. Necesitamos urgente que las autoridades pertinentes nos escuchen y den el aporte necesario para cumplir con un derecho que debería tener todo ciudadan@.

Guardia Mitre, hace unos años, se comprometió con sentar las bases para la formación de deportistas a largo plazo y ya está dando sus frutos. Es admirable ver, pese a la falta de lugares acondicionados, polideportivo y sum donde estudiantes de las escuelas puedan realizar Educación Física, tengamos deportistas y equipos que compiten de igual a igual contra localidades que sí tienen espacios acordes al deporte que practican.

Nuestr@s niñ@s, adolescentes y jóvenes entrenan con frío, viento, lluvia y calor. Realizan un gran sacrificio para comprometerse con su disciplina deportiva más allá de las condiciones que se le ofrecen. Quieren aprender y mejorar en aquello que eligieron como deporte. Como comunidad estamos decididos a acompañarlos, pero no queremos romantizar la práctica deportiva que están teniendo, porque no es justo ese doble sacrificio que realizan por no tener un espacio. No nos parece equitativo que Guardia sea uno de los pocos (dentro de Río Negro), para no decir el único, que no posee un polideportivo terminado o un sum en el edificio escolar (sí, el edificio escolar donde funciona el Nivel Inicial, Primario, Medio y Primaria y Secundaria de Adultos no posee un salón de usos múltiples para realizar sus actividades).

Necesitamos imperiosamente un Estado provincial y nacional más presente. Que sean parte de la ejecución de nuestro proyecto, que realmente gobiernen para todas las personas como lo militaron en sus campañas electivas.

En fin, invitamos a todo el pueblo de Guardia Mitre, amigos, conocidos, comunidades vecinas a que se unan en este pedido. ¿Cómo nos pueden ayudar? Compartiendo, difundiendo en todos los medios que tengan al alcance, comentando, haciéndole llegar la problemática a las autoridades correspondientes. Y así lograr que nuestro proyecto se haga realidad.