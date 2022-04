El derecho de acceder a la costa no es el derecho a destruirlas

Eberardo Hoepke

DNI 23.328.470

SAN MARTIN DE LOS ANDES

Me parece muy bien que los ciudadanos tengan el derecho de llegar a la costa de ríos y lagos, y por eso en la fundación Meliquina pensamos apoyar esa disposición.

Donde la ruta provincial 64, que une San Martín de los Andes con Bariloche vía paso Córdoba se acerca mucho al río Meliquina, armamos parrillas bien hechas con ladrillos y las estructuras metálicas arriba.

¿Qué pasó?: encontramos la parrilla robada, el armazón destruido y después se llevaron hasta los ladrillos utilizados para armar las estructuras.

En muchas otras oportunidades pidieron permiso para acampar, otro ni eso y lo hicieron igual, pese a todo siempre otorgamos el permiso. Cuando se fueron, encontramos en el lugar botellas rotas, pañales, y lo pero de todos muchos fogones mal apagados, con llamas aún vivas, que afortunadamente pudimos controlar utilizando mucha agua, como corresponde. Estas son nuestras experiencias vividas.

Señores lectores, les pido su opinión. ¿Qué hacer? Entendemos perfectamente el deseo de la gente de acceder a las costas. Pero eso no da derecho a convertirlas en basurales o pero generar un incendio que por un descuido termina por destruir estos hermosos paisajes, que son al fin y al cabo propiedad de todos. El derecho de acceder a las costas no es el de destruirlas. Me gustaría que alguien haga propuestas para proteger este paraíso.