Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

Quien como yo, pretende hallarse junto a la verdad y la Justicia en este mundo en manos de los imperios, que generalmente castigan hasta con la muerte a quienes como tú Julian, que no has hecho ningún mal, sino que solo le has mostrado al mundo como una potencia, en este caso los EE. UU. origina guerras como las de Irak, Siria, Libia, Afganistán, realiza el bloqueo a Cuba, donde aún mantiene frente a todo el mundo la prisión de Guantánamo, lugar de muerte y de torturas.

También le ha dado armas a Ucrania para que continúe una guerra sin cuartel, sin priorizar un alto al fuego, y que no alcanzo a cubrir Assange por estar en prisión.

Del mismo modo pasa con el caso actual, donde EE. UU. está apoyando la matanza que hacen los israelíes en Gaza y que no alcanzo a cubrir Julian.

Desde mi fe cristiana hago votos para que la justicia del Señor te ayude y puedas volver al mundo civilizado y hallarte nuevamente entre nosotros.