El nuevo rumbo en Río Negro
Alejandro Kunz
DNI 20.934.469
ROCA
Me parece que ante este panorama de un nuevo rumbo exportador para Río Negro, las autoridades deberían estar a la altura y proyectar una provincia con ferrocarriles hacia el Puerto, rutas que hablen de futuro, turismo real de los Andes al Mar.
Vamos a tener recursos que no existían antes, podrían utilizarlos para dejarnos una provincia inigualable.
Me preocupa la mentalidad de corto plazo, que solo mira elecciones por venir.
