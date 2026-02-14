El nuevo rumbo en Río Negro

Alejandro Kunz

DNI 20.934.469

ROCA

Me parece que ante este panorama de un nuevo rumbo exportador para Río Negro, las autoridades deberían estar a la altura y proyectar una provincia con ferrocarriles hacia el Puerto, rutas que hablen de futuro, turismo real de los Andes al Mar.

Vamos a tener recursos que no existían antes, podrían utilizarlos para dejarnos una provincia inigualable.

Me preocupa la mentalidad de corto plazo, que solo mira elecciones por venir.