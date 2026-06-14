Los New York Knicks tocaron el cielo: remontaron otra vez, vencieron a los Spurs y son campeones de la NBA tras 53 años

Después de más de medio siglo de espera, la espera terminó. New York Knicks volvió a ser campeón de la NBA. En el Frost Bank Center de San Antonio, el conjunto neoyorquino derrotó 94-90 a los Spurs, liquidó las Finales por 4-1 y conquistó un título que no conseguía desde 1973, cuando había vencido a Los Angeles Lakers para quedarse con su segundo y último anillo.

Como ocurrió durante gran parte de la serie, el héroe volvió a ser Jalen Brunson. El base firmó una actuación histórica con 43 puntos, además de un 50% de efectividad de campo (13/26) y un sobresaliente 57% en triples (4/7) para quedarse con el premio al Jugador Más Valioso de las Finales.

Jalen Brunson fue elegido MVP de las finales. (Foto: AP)

El acompañamiento llegó principalmente desde Josh Hart y Mikal Bridges, quienes aportaron 13 puntos cada uno para sostener al equipo en los momentos más complejos del encuentro.

El comienzo fue totalmente favorable para San Antonio. Los locales dominaron el primer cuarto y cerraron el parcial 23-13, apoyados en su intensidad defensiva y el empuje de su gente. Sin embargo, los Knicks reaccionaron y lograron descontar para irse al descanso abajo 42-37.

La historia parecía volver a complicarse tras el entretiempo. El equipo texano llegó a estar 16 puntos arriba, pero, de la mano de Brunson, los dirigidos por Mike Brown recortaron la diferencia y cerraron el tercer cuarto abajo 72-65.

New York volvió a demostrar por qué llegó hasta acá. Con su ancho de espada encendido y una defensa que apareció en el momento indicado, los Knicks volvieron a remontar. Tras ponerse 5-4 en el primer cuarto, el conjunto neoyorquino no volvió a estar al frente en el marcador hasta el clutch, cuando el partido entró en sus últimas posesiones decisivas. Esa reacción terminó sellando el triunfo 94-90 y el regreso al trono de la NBA.

Además del título, New York encontró una revancha que esperó durante décadas: dejó atrás el recuerdo de aquellas Finales de 1999, cuando cayó justamente ante unos Spurs liderados por David Robinson y Tim Duncan.

El partido que definió todo

El punto de quiebre de la serie había llegado en el Game 4. Los Knicks, que ya habían ganado los primeros dos encuentros en San Antonio y cedido el tercero como locales, parecían encaminarse a una derrota que hubiera estirado las Finales, ya que llegaron a estar 29 puntos abajo en el tercer cuarto.

Sin embargo, reaccionaron a tiempo y terminaron construyendo una remontada histórica. Tras estar muy abajo en el marcador, New York logró dar vuelta el encuentro y se impuso gracias la capacidad ofensiva de Brunson y a una aparición agónica de OG Anunoby -el mejor jugador en ese partido-, que empujó un rebote dentro del aro con apenas un segundo por jugar. Aquella victoria dejó a los Spurs contra las cuerdas y terminó marcando el rumbo definitivo de la serie.

La ciudad que llevaba décadas esperando volvió a celebrar. Los Knicks son campeones de la NBA otra vez.

Los fanaticos de los Knicks celebrando efusivamente en New York tras conquistar el título de la NBA. (Foto: AP)

Los Spurs: un futuro prometedor, pero con preguntas

Más allá de la derrota, San Antonio puede irse con la cabeza en alto. El equipo texano disputó unos playoffs muy por encima de las expectativas, especialmente si se tiene en cuenta que gran parte del plantel transitó por primera vez una postemporada.

Sin embargo, en la instancia decisiva también quedó expuesta la falta de experiencia. En varios momentos de la serie, especialmente cuando los partidos entraban en terreno de definición, ninguno logró dar el paso al frente y los Knicks aprovecharon cada oportunidad para remontar.

Victor Wembanyama será la cara de los San Antonio Spurs en los próximos años y de seguro que se tomará revancha. (Foto: AP)

De todas maneras, la temporada deja señales muy positivas para el futuro. Con Victor Wembanyama, Stephon Castle y Dylan Harper, San Antonio parece haber encontrado una base para construir un proyecto competitivo durante los próximos años.

La gran incógnita ahora pasa por De’Aaron Fox. El base había renovado en agosto del año pasado por cuatro temporadas y 229 millones de dólares, contrato que comenzará a regir desde la próxima campaña, y fue uno de los grandes apuntados en San Antonio, especialmente por su grave error sobre el final del partido 4. Tras quedarse tan cerca del título, la franquicia deberá definir qué rol tendrá dentro de un equipo que parece empezar a pertenecer cada vez más a su nueva generación.