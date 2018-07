El país al revés de Macri

Me tomé el desagradable trabajo de escuchar a Macri en el festejo del Día de nuestra Independencia, ahora amenazada por el desembarco del FMI y aquí, en Neuquén, por la instalación de una base de los EE. UU. En el acto había más vallas y policías que gente para festejar. Temor a que los ciudadanos expresen su bronca. Para quienes somos inteligentes y pensamos lo que dice Macri no deja de ser un discurso irreal, cuasi psicopático. “Estamos haciendo esto para estar mejor”, dice, pero se refiere a él y sus amigos del poder económico. El país del revés de Macri, donde trabajadores, jubilados, discapacitados y desocupados hemos sido perjudicados por sus políticas de hambre y exclusión. Esto es Macri y los CEO que han venido, en forma de banda, a privatizar sus ganancias y socializar la deuda para que la paguemos nosotros y varias generaciones más. Doña Rosa debería estar preocupada. Cuando este gobierno se vaya no va a dejar ni las migajas y se va a ir al exterior para disfrutar de sus ganancias. Final cantado, acuérdense.

Marcelo Claudio Fracchia

DNI 17.575.066