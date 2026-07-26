El patrimonio histórico que Neuquén dejó caer

El asunto central es recordar varias construcciones históricas del Neuquén, cuya vinculación es ciertamente triste: no fueron preservadas para la posteridad. Una de ellas es el edificio emblemático de una institución que nació para preservar la soberanía nacional en los territorios y provincias fronterizas: Gendarmería Nacional. Creada por Ley 12317 del 28 de julio de 1938, bajo la presidencia del Doctor Roberto Marcelo Ortiz, hace ochenta y ocho años. En el entonces territorio nacional del Neuquén se asentaron dos escuadrones el 15 de octubre de 1941, siendo su primer jefe el Subinspector Emmanuel Philippeaux.

Primeramente, se instaló la Agrupación en Zapala; luego en Las Lajas, Chos Malal, Aluminé, San Martín de los Andes. En 1942, la agrupación 12º se trasladó desde Zapala a la Capital. Esta Fuerza de Seguridad tiene claramente establecidas su misión y función: la seguridad interior y la Defensa Nacional.

“Proveer a la seguridad de las fronteras” es la frase que resume el fin de su existencia. Tiene multiplicidad de funciones dentro del país como fuera de él: compromiso con el mantenimiento de la Paz Internacional y la vigencia mundial de los Derechos Humanos, funciones de policía de seguridad, previene las infracciones a las normas aduaneras, controles migratorios, sanitarios, viales, forestales; el contrabando, el tráfico de drogas y otros delitos que se puedan cometer en las zonas limítrofes. El primer edificio capitalino de Gendarmería se ubicó en la esquina de Alcorta y San Luis, como lo podemos observar en la foto que acompaña el escrito; fue trasladado, al poco tiempo, la administración a la Avenida Olascoaga 355. En 1977 se mudó a su moderno edificio de Avenida Argentina 1050.

Al radicar a agentes de su fuerza junto con su familia en las áreas de frontera, se fue dando lugar al nacimiento de numerosas poblaciones en lugares apartados del país. Gendarmería, la 12º agrupación, tenía su cuadro de fútbol del que participaban sus integrantes. El Círculo de Suboficiales retirados y pensionadas nació para tener una institución para el bien social, en forma recíproca, con personería jurídica.

El motivo de este recordatorio redunda en solicitudes reiteradas a las autoridades provinciales y /o Municipales para el resguardo del Patrimonio Histórico de esta enorme capital de la Nor Patagonia. En 1996 se promulgó la Ley 2184/96 referida al Patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico de la Provincia del Neuquén. Posteriormente se sancionó la Ley 2257/98 denominada Ley de Preservación patrimonial, que tiene por objeto establecer las acciones de preservación, protección de aquellos bienes públicos o privados considerados componente del patrimonio Cultural, histórico, arquitectónico, urbanístico, paisajístico y ambiental, tutelado por las Constituciones Nacional y Provincial del Neuquén.

El edificio de Gendarmería Nacional fue derribado antes de la promulgación de las mencionadas leyes, lo mismo ocurrió con el antiguo edificio de la emblemática escuela N° 2, que estaba ubicado en la Avda. Argentina esquina Carlos H. Rodríguez. Por suerte, la Ley n° 3162/2018 declaró Patrimonio histórico el edificio de la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 8 – ex Enet N° 1-, que no debería sufrir muchas modificaciones por esa situación. Por su parte, el viejo edificio de la Fraternidad -sita en la primera cuadra de calle Brown-, que es la antigua sede del gremio ferroviario, está totalmente abandonado. Neuquén carece de monumentos preservados, su historia es reducida.

La Torre de Talero es un claro ejemplo de ello. Hace varios años, más de diez, venimos realizando numerosos reclamos vinculados a la conservación de este Monumento Histórico, cuya importancia excede ampliamente el valor material de su construcción. La Torre Talero forma parte de la memoria colectiva de nuestra ciudad y constituye uno de los escasos testimonios físicos que aún subsisten de los primeros tiempos de la ocupación y desarrollo productivo del Alto Valle. Un grupo de neuquinos hemos presentado en el mes de junio notas al intendente de la ciudad a los efectos de agilizar el tema, contratar un arquitecto estructuralista de manera URGENTE, antes de que sea demasiado tarde. El Municipio cuenta con presupuesto para realizar la restauración. Es por ello que les rogamos destinen una parte para nuestro Patrimonio histórico, irrepetible e invalorable. Esta solicitud no solo es para el Municipio, sino también para nuestro gobierno provincial.

Hoy el homenaje es para Gendarmería Nacional, que fue y es un instrumento conocedor de la solidaridad humana, el permanente cuidador de las fronteras brindando asistencia y auxilio. A través de honrar la memoria de esta institución señera, y con ella a nuestros padres gendarmes, nos permitimos pedir por la preservación necesaria y colectiva de los bienes materiales que definen nuestro pasado, nuestro presente y, con esperanzas, nuestro futuro.