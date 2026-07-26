Caos en el aeropuerto de Bariloche por el temporal de nieve: decenas de vuelos cancelados este domingo
Las condiciones climáticas no solo complicaron las rutas de la cordillera, sino que también impideron las operaciones en el aeropuerto y hasta obligó a redirigir vuelos a Neuquén.
El temporal de nieve imposibilitó las actividades en el aeropuerto de Bariloche “Teniente Luis Candelaria” este domingo 26 de julio. Debido a la alerta meteorológica, hubo decenas de vuelos cancelados y cientos de pasajeros afectados.
Según reportó la página oficial de Aeropuertos Argentina en horas de la tarde, la mayoría de los vuelos desde y hacia la ciudad rionegrina fueron cancelados debido a las adversas condiciones climáticas, independientemente de la empresa encargada del viaje.
Desde Bariloche hacia Buenos Aires (tanto a Aeroparque como a Ezeiza) se cancelaron casi 20 vuelos en total.
Del lado inverso -es decir, desde Buenos Aires hacia Bariloche- hubo 10 vuelos cancelados y uno demorado.
«Cierran el aeropuerto de Bariloche por mal clima y hay vuelos que alternan al aeropuerto de Neuquén», informó el piloto Juan Larsen a través de sus redes sociales.
Cientos de pasajeros afectados en el aeropuerto de Bariloche este domingo
A través de Tik Tok, distintos usuarios registraron las inmediaciones del aeropuerto mientras se reportaban las decenas de vuelos cancelados.
«Querés volver a tu casa y no podés porque el aeropuerto está cerrado», detallaron.
@manueva_ Quiero llorar 😭 #bariloche #aeropuertobariloche #nieve #vuelossuspendidos ♬ sonido original – Manu Eva
«Nos demoraron el vuelo por el clima. Estamos en el aeropuerto de Bariloche desde las 13:30 más o menos, son las 21:30 y estamos por subir al avión», reportó otra usuaria.
@georgigalle Nos demoraron el vuelo por el clima, estamos en el aeropuerto de Bariloche desde las 13:30 h más o menos, son las 21:30 h y estamos por subir al avión, nos trajeron un poco de nuestro famoso pic nic gourmet #Bariloche #tiaacompañante #viajedeegresados #TRAVELGATE #Bariloche ♬ sonido original – Georgi💃💃
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