Caos en el aeropuerto de Bariloche por el temporal de nieve: decenas de vuelos cancelados este domingo

El temporal de nieve imposibilitó las actividades en el aeropuerto de Bariloche “Teniente Luis Candelaria” este domingo 26 de julio. Debido a la alerta meteorológica, hubo decenas de vuelos cancelados y cientos de pasajeros afectados.

Según reportó la página oficial de Aeropuertos Argentina en horas de la tarde, la mayoría de los vuelos desde y hacia la ciudad rionegrina fueron cancelados debido a las adversas condiciones climáticas, independientemente de la empresa encargada del viaje.

Desde Bariloche hacia Buenos Aires (tanto a Aeroparque como a Ezeiza) se cancelaron casi 20 vuelos en total.

Vuelos cancelados Bariloche-Aeroparque de este domingo 26.

Vuelos cancelados Bariloche-Ezeiza este domingo 26. .

Del lado inverso -es decir, desde Buenos Aires hacia Bariloche- hubo 10 vuelos cancelados y uno demorado.

Vuelos cancelados desde Aeroparque este domingo 26.

Vuelos afectados desde Ezeiza este domingo 26.

«Cierran el aeropuerto de Bariloche por mal clima y hay vuelos que alternan al aeropuerto de Neuquén», informó el piloto Juan Larsen a través de sus redes sociales.

Cientos de pasajeros afectados en el aeropuerto de Bariloche este domingo

A través de Tik Tok, distintos usuarios registraron las inmediaciones del aeropuerto mientras se reportaban las decenas de vuelos cancelados.

«Querés volver a tu casa y no podés porque el aeropuerto está cerrado», detallaron.

«Nos demoraron el vuelo por el clima. Estamos en el aeropuerto de Bariloche desde las 13:30 más o menos, son las 21:30 y estamos por subir al avión», reportó otra usuaria.