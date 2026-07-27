Buscan cubrir puestos para la industria petrolera en Neuquén, Río Negro y Santa Cruz: cómo postularse

Las oportunidades están destinadas a profesionales con experiencia en operaciones de petróleo y gas y se desarrollarán en distintos puntos estratégicos de la industria. Foto gentileza.

La consultora de recursos humanos Serial de la Torre anunció la apertura de nuevas búsquedas laborales para cubrir puestos vinculados a la industria energética. Las vacantes corresponden a compañías del sector Oil & Gas y están distribuidas entre Neuquén, el Golfo San Jorge y San Antonio Oeste.

Entre los perfiles requeridos se encuentra el de Company Man/Woman de perforación no convencional para operar en Neuquén bajo un esquema de trabajo de 14 días por 14 de descanso. La posición está orientada a profesionales con experiencia en la gestión de operaciones de perforación y workover no convencional.

De acuerdo con la convocatoria, quien ocupe el cargo tendrá entre sus responsabilidades la coordinación de tareas de perforación de alta performance, el cumplimiento de normas de seguridad y medio ambiente, la articulación entre las áreas de planificación, logística y operaciones, además del seguimiento de presupuestos y la elaboración de reportes diarios.

Como requisitos, la empresa solicita experiencia previa en operaciones de perforación, conocimientos en seguridad de procesos y equipos críticos, manejo del sistema OpenWells y disponibilidad para trabajar bajo el diagrama 14×14.

Las vacantes

🔹 Company Man para Neuquén → https://lnkd.in/eVJs4rTk

🔹 Company Man para Golfo San Jorge → https://lnkd.in/ew6qUuwM

🔹 Supervisor/a de Avance para San Antonio Oeste → https://lnkd.in/eJn96FjN

La consultora también abrió una búsqueda para cubrir el puesto de Company Man en la cuenca del Golfo San Jorge, aunque en la publicación solo se informó la disponibilidad de la vacante sin detallar los requisitos específicos.

A estas oportunidades se suma la búsqueda de un Supervisor/a de Avance para desempeñarse en San Antonio Oeste, otro de los polos donde actualmente se desarrollan proyectos vinculados al sector energético.

Desde Serial de la Torre señalaron que las convocatorias están dirigidas a profesionales con trayectoria en la industria del petróleo y el gas que busquen nuevos desafíos laborales. Los interesados pueden consultar los requisitos de cada posición y postularse a través de los enlaces publicados por la consultora o enviar su currículum indicando la referencia correspondiente.