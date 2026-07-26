Cómo sigue la alerta por nieve en Neuquén y Río Negro este lunes 27: en dónde se eleva a «naranja»
El Servicio Meteorológico Nacional actualizó la alerta por fuertes nevadas que ocasionó caos en las rutas y obligó a suspender clases tras el receso invernal.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta por nieve en Neuquén y Río Negro para este lunes 27 de julio. El fenómeno que ocasionó caos en las rutas y obligó a suspender clases tras el receso invernal se extiende tras el fin de semana.
Con respecto a la alerta amarilla por nieve, indicaron que implica «nevadas persistentes de variada intensidad». Aquí, se esperan valores de acumulación entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual.
Por su parte, la alerta naranja significa «nevadas persistentes», con valores de nieve acumulada entre 40 y 70 centímetros, aproximadamente.
Alerta por nieve en Río Negro para este lunes 27: las zonas afectadas
Las zonas que estarán bajo alerta naranja por nieve en Río Negro en la noche de este domingo 26, y que luego estarán bajo alerta amarilla en la madrugada y mañana de este lunes 27, son:
- Bariloche.
- Cordillera de Pilcaniyeu.
- Cordillera de Ñorquincó.
Cómo sigue la alerta por nieve en Neuquén este lunes 27 de julio
Del lado neuquino, las zonas que estarán bajo alerta naranja en la noche de este domingo, y luego tendrán alerta amarilla por nieve en la madrugada y mañana del lunes 27, son:
- Los Lagos.
- Cordillera de Huiliches.
- Cordillera de Lácar.
- Sur de Aluminé.
Por su parte, las zonas que estarán bajo alerta naranja por nieve tanto en la noche de este domingo como en la madrugada del lunes 27, y que luego pasarán una mañana con alerta amarilla, son:
- Cordillera de Aluminé.
- Cordillera de Chos Malal.
- Cordillera de Loncopué.
- Cordillera de Minas.
- Cordillera de Picunches.
- Cordillera de Ñorquín.
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