Cómo sigue la alerta por nieve en Neuquén y Río Negro este lunes 27: en dónde se eleva a «naranja»

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta por nieve en Neuquén y Río Negro para este lunes 27 de julio. El fenómeno que ocasionó caos en las rutas y obligó a suspender clases tras el receso invernal se extiende tras el fin de semana.

Con respecto a la alerta amarilla por nieve, indicaron que implica «nevadas persistentes de variada intensidad». Aquí, se esperan valores de acumulación entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual.

Por su parte, la alerta naranja significa «nevadas persistentes», con valores de nieve acumulada entre 40 y 70 centímetros, aproximadamente.

Mapa de alertas del SMN para la noche de este domingo 26 y la jornada de este lunes 27 de julio.

Alerta por nieve en Río Negro para este lunes 27: las zonas afectadas

Las zonas que estarán bajo alerta naranja por nieve en Río Negro en la noche de este domingo 26, y que luego estarán bajo alerta amarilla en la madrugada y mañana de este lunes 27, son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Cómo sigue la alerta por nieve en Neuquén este lunes 27 de julio

Del lado neuquino, las zonas que estarán bajo alerta naranja en la noche de este domingo, y luego tendrán alerta amarilla por nieve en la madrugada y mañana del lunes 27, son:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Por su parte, las zonas que estarán bajo alerta naranja por nieve tanto en la noche de este domingo como en la madrugada del lunes 27, y que luego pasarán una mañana con alerta amarilla, son: