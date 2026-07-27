Con tecnología canadiense, buscan reactivar áreas de petróleo pesado en la Cuenca del Golfo San Jorge

Luego de la apertura del Sobre “A” de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 02/ENERMIN/2026 para la exploración del área hidrocarburífera Sur Río Deseado Este, encabezada por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, el vicepresidente de Alianza Petrolera S.A., Pedro Martínez Cereijo, destacó el alcance de la iniciativa privada impulsada por la empresa junto a la firma canadiense Surcana Energy, y explicó las características del proyecto que dio origen a la convocatoria.

La convocatoria tiene origen en una iniciativa privada presentada por Alianza Petrolera S.A., declarada de interés público mediante el Decreto Provincial N° 1127/2025. El área forma parte de un conjunto de yacimientos que permanecieron inactivos durante más de dos décadas debido a las características del crudo existente.

La estrategia impulsada por el Gobierno Provincial busca promover la incorporación de nuevas tecnologías para la extracción de hidrocarburos viscosos, reactivar áreas con potencial productivo, atraer inversiones y generar nuevas oportunidades para el desarrollo de la actividad hidrocarburífera en Santa Cruz.

Abordado por medios de comunicación presentes en el acto, explicó que “esta es una iniciativa privada que iniciamos Alianza Petrolera Argentina junto con una empresa canadiense. Identificamos una oportunidad basada en experiencias que han tenido gran éxito en Canadá, y entendemos que puede representar un cambio de paradigma en la forma de explotar y extraer este tipo de crudo en la Cuenca del Golfo San Jorge”.

El empresario destacó que Santa Cruz cuenta con una importante trayectoria hidrocarburífera y consideró que esa experiencia constituye una ventaja para la implementación de nuevas tecnologías. Foto gentileza Gobierno de Santa Cruz.

Según precisó el proyecto contempla la incorporación de una tecnología de perforaciones horizontales con ramas multilaterales, desarrollada y aplicada por especialistas canadienses para este tipo de reservorios, destacando que uno de los principales objetivos será transferir ese conocimiento a profesionales y trabajadores santacruceños.

“La idea es que profesionales de Canadá vengan a la Argentina para aportar su experiencia y capacitar al recurso humano local. Queremos que, una vez incorporado ese conocimiento, pueda aplicarse no solamente en esta área, sino también en otros desarrollos dentro de la provincia”.

Sostuvo que “la mano de obra santacruceña es de muy buena calidad y está altamente especializada. Hay que capacitar puntualmente para este tipo de trabajos, porque es una técnica relativamente nueva, pero entendemos que con esa formación va a estar plenamente preparada para afrontar este desafío”.

Asimismo, explicó que la técnica a utilizar difiere de otros métodos aplicados en la industria y que ha demostrado resultados favorables en yacimientos de características similares.

“Lo que buscamos es adaptar una tecnología que ha sido desarrollada y perfeccionada en Canadá, para aplicarla a un recurso que Santa Cruz posee y que hasta ahora no había podido desarrollarse de manera eficiente”.

Por otro lado, destacó las condiciones que ofrece la provincia para avanzar con proyectos de estas características y valoró el acompañamiento institucional recibido.

“Santa Cruz tiene el recurso, una extensa historia petrolera y el capital humano necesario para llevar adelante este tipo de proyectos. Además, encontramos muy buena predisposición y apertura del Gobierno provincial para recibir inversiones y promover nuevas iniciativas”.

Cereijo consideró que la incorporación de nuevas tecnologías podría abrir oportunidades para el desarrollo de otros reservorios con características similares dentro de la Cuenca del Golfo San Jorge, al señalar que “creemos que esta experiencia puede convertirse en un antecedente importante. Si demuestra buenos resultados, el conocimiento generado podrá replicarse en otras áreas de la cuenca y contribuir al desarrollo de nuevos proyectos”.

Finalmente, el vicepresidente de Alianza Petrolera remarcó que este tipo de iniciativas también representa una oportunidad para fortalecer la cadena de valor hidrocarburífera provincial mediante la incorporación de conocimiento, innovación y nuevos servicios especializados.