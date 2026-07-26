Otra petrolera ensaya con arenas de Neuquén en Vaca Muerta: la confirmación que dio Rolando Figueroa

El gobernador Rolando Figueroa destacó nuevamente el potencial de las arenas neuquinas para la producción no convencional en Vaca Muerta y dijo que otra petrolera de la formación está experimentando con material extraído dentro de la provincia para implementarla en sus áreas.

Durante una entrevista periodística el último fin de semana, el mandatario habló de la necesidad que tiene la industria hidrocarburífera para ser más eficiente y reducir los costos que afrontan las empresas.

Según dijo, a las experiencias que ya concretaron YPF y Vista, ahora se sumó Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint que opera en algunas de las principales áreas de la cuenca, como Fortín de Piedra y Los Toldos.

“Están construyendo una planta terrible y dicen que van a trabajar con la arena de Neuquén. Sí, han probado que nuestras arenas andan bien”, dijo el gobernador.

Señaló que Vista, en tanto, “ya está utilizando las arenas neuquinas”, explotando canteras ubicadas cerca de las localidades de Ramón Castro y Santo Domingo, en el centro de la provincia.

Neuquén prepara un estudio sobre las arenas y su transporte

En ese contexto adelantó que el Ejecutivo, de forma conjunta con Río Negro y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), está elaborando un estudio para definir rutas y alternativas de transporte eficiente para este insumo.

“El mapa productivo de las arenas está cambiando y se han detectado arenas neuquinas muy buenas, con lo cual se va a demandar mayor tránsito en ruta en algunos lugares”, pronosticó.

Figueroa aprovechó la ocasión para rechazar nuevamente la posibilidad de utilizar los ríos Limay y Negro para la navegación y el traslado de insumos hacia la formación.

“Soy amigo del progreso, soy amigo del desarrollo, pero siempre con el cuidado del ambiente”, dijo, y agregó: “De ninguna manera un recurso como lo es el Limay lo vamos a entorpecer así”.

Hoy la mayor parte de las arenas que se utilizan en Vaca Muerta provienen de Entre Ríos y Río Negro, por lo que la posibilidad de extraerla localmente abarataría de forma considerable el gasto que se genera por traerlas hasta Neuquén.

Diario RÍO NEGRO informó en abril que la versión local del material ya se estaba utilizando en forma experimental en áreas de las empresas Vista e YPF, aunque en el caso de la petrolera de bandera la iniciativa habría sido discontinuada.