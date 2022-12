El potencial del amor

Alberto Félix Suertegaray DNI 14.169.481

GENERAL ROCA

Quien no sabe del potencial del amor ni del temor de Dios, no sabe nada. Analfabeto en las letras del Espíritu, deambula desprovisto de un propósito firme.

Un relato de este sentir se presenta en estas palabras eternas: “el amor es paciente, es bondadoso; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante; no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido; no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad; todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.”

“Buenos, con alegría aviven al Señor, pues los justos le deben alabar. Denle gracias, tocando la guitarra, y al son del arpa entónenle canciones; cántenle un cántico nuevo en su honor, toquen bellas melodías.

Pues recta es la palabra del Señor y verdad toda obra de sus manos. El ama la justicia y el derecho y la tierra está llena de su gracia. Por su palabra surgieron los cielos y por su aliento todas las estrellas. Junta el agua del mar como en un frasco y almacena las aguas del océano.

Tenga miedo al Señor la Tierra entera, que lo teman todos sus habitantes. Pues el habló y todo fue creado, lo ordenó y las cosas existieron. Malogra los proyectos de los pueblos y se pierden los deseos de las naciones. El proyecto del Señor permanece y, de siglos en siglos, sus deseos.”