El reclamo policial

Jorge Alberto Galera, Comisario General retirado. DNI 12.715.026

Roca

Para que el poder Político tomara nota del reclamo policial, se debió cortar la ruta denigrando la dignidad de los servidores públicos. Con tremenda trascendencia el senador Wereltineck asumió el compromiso de solucionar el conflicto… y no pudo. Anses le dijo no a pagar Zona Austral por ser un tema judicializado- obvio q se recurre a la justicia cuando el estado niega un derecho- pero se esperaba de él una gestión política, tal como lo hicieron los senadores de La Pampa y los de provincia de Buenos Aires por el Partido de Patagones. Lo menos que se podía esperar de un senador que levantó su mano cada vez que el poder central se lo pidió. Tampoco pudo destrabar el pago establecido por Ley 5.505 de un haber mínimo a las pensionadas (viudas de policías muertos en cumplimiento del deber) verdaderos héroes- que hoy están por debajo de la línea de indigencia, una vergüenza. Los policías de Río Negro están en lucha porque el Gobierno sigue pagando sumas en negro; si señor contribuyente este es un Estado negrero y como le paga ítems en negro a los agentes activos, Anses no le permite liquidar esas sumas en negro a los policías retirados y por ello cobramos un sueldo miserable.

Claro que todo esto tiene solución. Solo tienen que cumplir con nuestra Ley de Sueldos. ¿Es tan difícil cumplir con la Ley? Los policías intentamos forzar soluciones hoy, porque el futuro es sombrío. Juntos Somos Río Negro puede seguir en el poder, su gestión en estos doce años nos perjudicó, nos llevó a una pobreza extrema y a pagar los costos de este conflicto.