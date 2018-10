Escandalosos viáticos en

Una enfermedad incurable en los gobiernos de turno esté quien esté. Alguien puede decir que es incontrolable, pero todo es controlable. Sólo hace falta una cabeza incorruptible al frente que entienda primero que si no se acaba con este flagelo es imposible salir del desastre en el que se han despilfarrado cientos de miles de millones que faltan y tienen al país en uno de los peores momentos que recuerde su historia. Mientras que esa cabeza no aparezca y no hayan castigos ejemplificadores que les hagan entender a los dirigentes que se los elige para gobernar y administrar en favor del pueblo y la gente, y no para servirse del Estado, no se podrá lograr terminar con los aprovechadores del mismo.

Ali Yauhar

DNI 8.211.757