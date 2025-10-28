ESCUCHÁ RN RADIO
Cartas

Escenario de campaña

Carta de Lector

Por Carta de lector

Javier Genoud, DNI 17.506.130

GENERAL ROCA

Otra vez los vemos desfilar. Peinados, prolijos, con frases ensayadas y ese aire de jubileo de utilería que sólo se consigue después de años viviendo de la política. Hablan de “defender la provincia” como si la provincia fuera una excusa y no una responsabilidad.
Reparten promesas como quien reparte volantes: sabiendo que nadie los lee, pero igual los arrojan al viento. Vuelven cada dos años, se sacan la foto, inauguran lo que ya estaba inaugurado y se van. Dejan el eco de sus discursos flotando en el aire, junto al olor a naftalina de una dirigencia que se recicla pero no se renueva. Mientras tanto, los pueblos se vacían, los jóvenes emigran y la esperanza se vuelve un lujo.
Ahora entregan tarjetas de “RN Presente Salud” y hablan de “garantizar medicamentos gratuitos” como si eso solucionara años de abandono.
Dicen que iguala oportunidades, que mejora la accesibilidad, que fortalece la economía local; pero seguimos viendo pacientes que esperan, mueren y el sistema de salud que no alcanza a cubrir la demanda y sigue siendo un parche sobre otro parche.
La propaganda intenta disfrazar la improvisación y la falta de continuidad con fotos sonrientes y titulares optimistas. Dicen “proyecto rionegrino”, pero obedecen órdenes porteñas. Dicen “empleo”, pero viven del Estado. Dicen “futuro”, pero habitan en el pasado.
Cambian los colores, no las costumbres. Y nosotros, espectadores cansados, seguimos mirando la obra como si no hubiera otra función posible. Tal vez la pregunta ya no sea qué van a hacer ellos. Tal vez la pregunta sea: ¿cuánto más vamos a tolerar que nos sigan subestimando?


Temas

Elecciones legislativas

