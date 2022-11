Escúcheme, Sr. Gobernador

Dominga E. Agurto, DNI 23.423.520

ZAPALA

Relato la experiencia de afiliada a la obra social ISSN. Somos rehenes del ISSN y la de única clínica privada de Zapala.

Mi madre de 81 años sufrió fractura de columna. El profesional que la atiende solicita en forma urgente al ISSN autorización de material para realizar cirugía de citoplastía. Comencé los trámites en la Delegación Zapala, desde está oficina se envía al auditor de Neuquén toda la documentación para su autorización.

El auditor requiere adjunte imágenes impresas de la columna. Aquí es donde comienza el ingreso al túnel sin salida (burocracia, falta de empatía, burla, falta de respeto). Las imágenes que el auditor solicita yo no puedo imprimirlas, porque están en CD con programa específico de estudios de imágenes. No soy médica, no trabajo en el aérea de salud. Me dirigí a la única clínica privada de Zapala, lugar donde se realizó el estudio de tomografía computarizada. Esta empresa entrega a los pacientes los estudios en CD con un programa específico. Presento las imágenes en CD al ISSN y no lo aceptan; la respuesta: no tienen lectora. Vuelvo a la clínica, exijo la impresión de los estudios o los conviertan a PDF, me responden que no lo pueden hacer por falta de insumo. Tras una terrible discusión, la empleada de la clínica me da un link para que el auditor ingrese online. El auditor responde que son necesarias las imágenes impresas. Conclusión: la paciente es rehén del ISSN y la clínica.

Párrafo aparte, merece la Delegada ISSN Zapala. El 18/11 me acerco a la Delegación, recibiendo como respuesta que la Delegada salió un ratito. Me retiro del lugar para continuar otros trámites y la diviso en la calle dando vueltas por la cuidad. Cuatro horas más tarde vuelvo a la Delegación para hablar con la delegada, recibiendo como respuesta: está en un curso. Me dirijo al sector Prótesis; el administrativo no estaba. Vuelvo a insistir con el administrativo del sector Discapacidad, el cual recibió el trámite de muy mala manera, y además me aclaro que lo recibe de buena onda, que a él no le corresponde realizar el trámite. ¿De onda? ¿Cuál es la función de los empleados del ISSN? ¿Atender de buena onda? No señores; no se trata de buena onda, es obligación de atender al público. Conclusión: la Delegada de Zapala no está en su lugar de trabajo, evita atender al público, no tiene manejo del personal a su cargo, la Delegación de Zapala es conducida por una persona inoperante.

Señor Presidente del ISSN: le exijo responda cuál es la función de los empleados del ISSN.¿Los auditores que están en las oficinas de Neuquén, no tienen lectora de CD, no saben trabajar o no quieren, o el auditor no es médico? ¿Para qué se construye en Zapala el edificio del ISSN? ¿Qué finalidad le va a dar? ¿Espacios amplios, más comodidad para que los empleados del ISSN se escondan para no atender a los afiliados? Esto es abandono de persona. Hago responsable al ISSN de lo pudiera ocurrir a mí madre.

Señor Gobernador, usted se rasga las vestiduras defendiendo a los adultos mayores. Solicito arbitre las medidas que correspondan, que permitan sanear la obra social de los parásitos que la conducen.