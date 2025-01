Estados Unidos no necesita de Latinoamérica

El 20 de enero de 2025 al tiempo de asumir Donald Trump como presidente de los EEUU de América afirmó que “Estados Unidos no necesita a Latinoamérica, ellos nos necesitan a nosotros” el presidente Javier Milei sostenía que Argentina apoyaba firmemente a Donald Trump y su gobierno, todo ello mientras el ex embajador argentino en China y EEUU y al presente candidato a senador de la ciudad de Buenos Aires por el PRO, Diego Guelar, en las próximas elecciones legislativas afirmaba en una mesa de debate la necesidad que se llevara a cabo un tratado de libre comercio entre el Mercosur y EEUU y no limitarnos a un contacto individual entre nuestro país y el país del norte.



Lo dicho precedentemente pone en evidencia que EEUU de la mano de Donal Trump está muy lejos de Sudamérica por lo menos eso resulta de sus soberbias expresiones y la consideración de su futura gestión al afirmar que la misma será la época dorada sin tener en cuenta siquiera que en el mundo existen países como Rusia, Corea del Norte, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán e Israel que cuentan con armas nucleares suficientes como para dejar a EEUU transformado en gran parte al menos en un verdadero desierto debiendo tenerse en cuenta también los estragos que en su población está haciendo el fentanilo y el grave deterioro de su educación la carencia de trabajadores especializados en la alta tecnología para conquistar, como es su deseo expreso, a Marte.



Lo dicho quizás aparezca como una expresión exagerada, pero muchas veces, como decía Juan Bautista Alberdi, es necesario exagerar las verdades que no son vistas por todos, incluso aquellos que ejercen el poder en el país más relevante -por ahora- del mundo.

Héctor Luis Manchini

DNI 7779947

Zapala