Estrés impositivo

Hugo Ricardo Rucci, DNI 7.578.577

Roca

La Provincia de Río Negro por la gran cantidad de empleados incorporados a la plantilla oficial durante la gestión de Alberto Weretilneck primero y Arabela Carreras después fue llevada a una situación de quebranto, está literalmente fundida.

Muchos de los agentes incorporados a las distintas dependencias oficiales en altos cargos, lo fueron por amiguismo o clientelismo político en muchos casos no teniendo las capacidades necesarias para desempeñar tales funciones.

Las decisiones que fueron tomando todos estos incapaces a través del tiempo llevaron a Río Negro a la situación en que está ahora, con un quebranto de aproximadamente 100.000.000.000, (cien mil millones de pesos) que a esta altura es una deuda impagable.

Los responsables principales de todo este desatino por orden de aparición son: Alberto Weretilneck, Arabela Carreras, Luis Baisberg, Alejandro Palmieri, Martín Kelli y también la abominable legislatura integrada por infinidad de alcahuetes y o buchones que le votan todas las leyes que les envían los funcionarios nombrados en primer término.

Algunas de las consecuencias de este desmanejo de la cosa pública:

1º) Que haya instituciones nobles como la de salud o la policía con presupuestos muy bajos que las mantienen en un estado de total precariedad operativa.

2º) Distinto es el caso de los funcionarios políticos en muchos casos obsecuentes y incondicionales al partido gobernante con altos sueldos y muy poco resultado de gestión para la gente es más la mayoría de las medidas que toman van en contra de las personas.

3º) Otra consecuencia del desastre que ocasionaron todos estos tipos , es el impositivo que nos toca a todos por igual, en estos momentos la Agencia de Recaudación tributaria esta intimando a la gente por dos cuotas impagas de los impuestos, ingresos brutos, inmobiliario, automotor etc. lo que da cuenta de avidez de dinero que hay en Río Negro, el aumento del impuesto inmobiliario en la provincia fue prácticamente la inflación el 80 o 90%, en Neuquén el inmobiliario subió un 50% y en Roca las tasas retributivas subieron también un 50% dando cuenta esto que hay una mayor consideración hacia la gente en la vecina provincia y en la localidad. 4º) Etc, etc, etc.