Polémica con Telefe: eliminó una histórica escena de Los Simpson sobre las Islas Malvinas y desató críticas

Telefe quedó envuelto en una fuerte polémica por la emisión de un capítulo de Los Simpson en el que fue eliminada una escena vinculada con las Islas Malvinas. Se trata de un fragmento de la popular serie animada que tiene más de tres décadas y que es especialmente recordado por los seguidores argentinos.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el recorte se produjo durante la transmisión del sábado 24 de octubre, cuando el canal puso al aire el episodio «El heredero de Burns», perteneciente a la quinta temporada de la serie creada por Matt Groening.

La ausencia de la escena no pasó inadvertida. Los fanáticos comenzaron a compartir comparaciones entre la versión original y la emitida por Telefe, lo que generó cuestionamientos en las redes sociales.

Qué escena de Los Simpson sobre las Islas Malvinas eliminó Telefe

El fragmento pertenece a un episodio estrenado originalmente en 1994, en el que el señor Burns decide buscar a alguien que pueda heredar su fortuna.

Después de conocer a Bart Simpson, el millonario intenta convencerlo de abandonar a su familia para instalarse en su mansión. Como parte de sus esfuerzos para ganarse su cariño, contrata a Krusty, el payaso, uno de los personajes favoritos del niño.

En una de las secuencias, Krusty aparece personalmente para entregarle una pizza a Bart, mientras su programa continúa transmitiéndose por televisión.

Para explicar cómo puede estar en dos lugares al mismo tiempo, el payaso revela que lo que aparece en pantalla es una grabación antigua.

En ese momento se escucha una de las frases más recordadas por los seguidores argentinos de la serie:

«Niños, no se alarmen, pero tomaron las islas Malvinas, que quedan cerca de la costa de Argentina».

La referencia remite a la guerra de 1982 y funciona como parte del humor característico de la producción estadounidense.

Sin embargo, esa secuencia no apareció en la emisión de Telefe, lo que provocó una inmediata reacción entre quienes conocen de memoria el capítulo.

Por qué generó tanta polémica el recorte de Los Simpson

La escena tiene un significado particular para el público argentino porque hace referencia a las Islas Malvinas, cuya soberanía reclama la Argentina y que permanecen bajo administración británica.

Además, existe un detalle que vuelve especialmente reconocible el fragmento: mientras que en la versión original en inglés se utiliza la denominación británica Falkland Islands, el doblaje latinoamericano emplea el nombre Islas Malvinas.

La eliminación de esa referencia despertó críticas en las redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la decisión de modificar un capítulo que durante años se transmitió por televisión.

La controversia también se produce en un contexto de tensiones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido por cuestiones vinculadas con el archipiélago.

Sin embargo, no está confirmado que el recorte responda a motivos políticos.

Qué dijo Telefe sobre la escena eliminada de Los Simpson

Hasta el momento, Telefe no dio a conocer públicamente una explicación oficial sobre la ausencia del fragmento.

Por esa razón, no se sabe si se trató de una decisión editorial, una modificación relacionada con la duración del programa o la utilización de una versión previamente editada del episodio.

Lo concreto es que la omisión reavivó el debate sobre las modificaciones de contenidos televisivos y el tratamiento de referencias históricas vinculadas con la Argentina.

Los Simpson, una de las series animadas más populares de la televisión, volvió así a convertirse en noticia por una escena estrenada hace 32 años que todavía conserva una fuerte repercusión entre los espectadores argentinos.