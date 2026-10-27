Río Negro confirmó cuándo cobran los estatales en octubre 2026: cuánto será el aumento

El Gobierno provincial abonará los salarios de todos los sectores estatales. Foto: gentileza.

El Gobierno de Río Negro abonará este sábado 31 de octubre la totalidad de los salarios de la Administración Pública provincial, en una única jornada y con un aumento del 4,18%, según informó este martes.

La medida fue anunciada por el gobernador Alberto Weretilneck y contempla a los trabajadores de los distintos sectores del Estado provincial. El pago se realizará el último día del mes, con el objetivo de brindar previsibilidad a las familias estatales.

El incremento del 4,18% surge del promedio de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional y del correspondiente a Viedma durante agosto y septiembre.

Quiénes cobran este sábado en Río Negro

El cronograma incluye al personal de Salud Pública, con guardias y horas extras, la Policía de Río Negro y el Servicio Penitenciario Provincial.

También cobrarán los docentes, los trabajadores comprendidos en la Ley 1.844, el personal de Vialidad Rionegrina, los beneficiarios de pensiones de Bomberos Voluntarios y los empleados de los poderes Legislativo y Judicial, además de los organismos de control.