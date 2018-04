Estudiantes olvidados

Tengo una nena de 5 años discapacitada, sufre de TEA (Trastorno del Espectro Autista). La única institución educativa de la ciudad, de excelente nivel, con pediatras, fonoaudióloga, psicólogos y educadores formados es la escuela N°5, que no puede funcionar a pleno todo el año. Terminará el paro docente y esta escuela seguirá sin poder recibir a los nenes. Esto es por la falta de un vehículo de transporte, que no es igual al de una escuela común: muchos de los alumnos no pueden movilizarse, por lo cual este transporte hace directamente a la asistencia. Se contrata a un privado, al que se le debería pagar mensualmente en base a una licitación abierta, pero ya nadie se presenta. La última empresa fue MartínTurismo y se le debe desde junio del 2017.

A la escuela, por otro lado, se le dan $2 por alumno para su refrigerio, y asisten nenes de bajos recursos que solo comen en el colegio. Estos son solo algunos problemas, como son discapacitados y niños, muchos de ellos de bajos recursos, parece ser más fácil el olvidarlos.

Alejandro Covic

DNI 25.862.311