Muñiz, Buenos Aires

Alejandro De Muro

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Muchos educadores reniegan de la pedagogía tradicional. Le restan valores. La minimizan. Consideran que, en décadas pasadas, los alumnos vivían sometidos a un rigor que inhibía su desarrollo creativo. Atados a una disciplina férrea que los sojuzgaba. La defensa a rajatabla de la autoridad del docente implicaba atribuirle -poco menos- el carácter de intocable. Sin embargo, los padres de entonces, en su mayoría, avalaban ese criterio. Tanta era la credibilidad del líder del aula que a menudo, frente a un disenso, el comentario frecuente destinado a un hijo era: “Si tu maestra lo dice es verdad…”.

Suele afirmarse que la puesta de aplazos en los boletines, con tinta roja, mortificaba a los estudiantes. Por eso, para contrarrestar esa práctica, se optó por suprimir las notas estigmatizantes y reemplazarlas por otras de concepto “edulcoradas”. ¿Nadie comprende que estábamos frente a un procedimiento objetivo y que, a través de su elocuencia (numérica y de color), el propósito era acicatear al escolar y propiciar su revinculación con el estudio? Los cuadros de honor, fieles reflejos de los niveles de aprendizaje logrados, se limitaban a mencionar a los dueños de los mejores promedios. Sin el ánimo de producir menoscabo en quienes no tenían acceso a ese reconocimiento.

En la permisividad que se observa cobra protagonismo un manifiesto sesgo ideológico. Prevalece un afán demagógico por otorgarle al estudiante un rol que no le compete. A congraciarse con él. Ciertamente, no está facultado para determinar cuál es el docente más capacitado para dictar una materia. Sin embargo, se lo convoca y escucha como si fuera un académico.

Todo lo anterior podría inducir a la instalación de un falso dogma. A sostener que todo tiempo pasado fue mejor. Nada de eso. Lo grave es caer en maniqueísmos y desalentar los consensos. Sería oportuno privilegiar -entre otros- presupuestos universales tales como la erudición, el mérito y la experiencia para alcanzar una más equilibrada fórmula educativa y cultural.