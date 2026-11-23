Buenos Aires

Dr. José Brunetta

josebrunetta@yahoo.com.ar

DNI 4180958

En los últimos años el aumento mensual de mi jubilación es menor al de la inflación y el aumento de la cuota de mi prepaga es superior al de la inflación. Ergo, el deterioro de mis ingresos se potencia. Leo en el diario de hoy que, pondrán un freno a la liberación del precio de las prepagas. Soy de derecha, amante de la libre competencia, tengo experiencia de trabajo como gerente de administración y finanzas de grandes empresas y mis tres títulos universitarios son en ciencias económicas. Eso me permite opinar que la libre competencia es muy sana cuando se pueden dar las condiciones para aplicarla. Cuando no puede ser muy perjudicial. En el caso de las prepagas no se dan las condiciones. Los clientes (llamémosles socios de las prepagas) no están en condiciones para cambiar de proveedor a menos que tenga menos de cierta edad. Con mis 90 años de edad del único proveedor que puedo cambiar es del cementerio privado, pero ya tengo todo pago, parcela y mantenimiento a perpetuidad.

Saludos cordiales.