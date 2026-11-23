Rodrigo Carbajal, de Bayas del Piltri, apuesta a diversificar la producción de enebro y sumar valor a las materias primas de la región. Foto: gentileza.

La historia de Bayas del Piltri se remonta a la década del 60, cuando el abuelo de Rodrigo Carbajal compró propiedades en El Bolsón. Durante uno de sus viajes llevó algunas plantas de enebro que le habían resultado atractivas y las incorporó a la chacra como ornamentales. Con los años, los ejemplares se reprodujeron naturalmente y terminaron convirtiéndose en la base de una actividad productiva.

«Mi abuelo, en uno de sus viajes por Inglaterra, se trajo unas plantas que le resultaron atractivas y las puso en la chacra. La misma naturaleza se encargó de procrear plantas», contó Rodrigo.

Durante su adolescencia comenzó a comercializarlas como ornamentales, pero el cambio llegó durante la pandemia, cuando empezaron a recibir pedidos de bayas de enebro para abastecer a destilerías.

A partir de esa demanda nació Bayas del Piltri. Más adelante, las pruebas de destilación y extracción de aceites que realizaban con un alambique dieron origen a Valkyria Gin, la marca con la que comenzaron a elaborar sus propias bebidas.

La producción de enebro en El Bolsón abrió una alternativa para diversificar el trabajo de la chacra y desarrollar nuevos productos. Foto: gentileza.

Más de 6.000 plantas y un cultivo que necesita más de diez años

Actualmente, Bayas del Piltri cuenta con más de 6.000 plantas implantadas. Durante los últimos años, la familia realizó tareas para organizar los ejemplares. «Fuimos haciendo el repique, que es cuando sacás las plantas de un sector y las trasladás a otro, y fuimos dando un orden porque estaban dispuestas en otros sectores», explicó Rodrigo.

El enebro tiene una particularidad que condiciona su producción: es una especie dioica, es decir, tiene plantas machos y hembras. Solo estas últimas producen las bayas, mientras que los ejemplares masculinos cumplen la función de polinización.

Las bayas de enebro se cosechan de forma manual y son la materia prima de distintos desarrollos de la destilería. Foto: gentileza.

Cuando se cultiva a partir de semillas, recién entre el quinto y el sexto año es posible identificar el sexo de cada planta. A medida que madura, también aumenta su capacidad de producir frutos.

«Necesitás más de diez años para justificar el cultivo«, señaló Rodrigo sobre los tiempos que demanda la actividad.

La cosecha se realiza manualmente y requiere paciencia. La familia llegó a cosechar 25 toneladas de enebro por año, aunque actualmente la comercialización disminuyó.

Las bayas pueden tardar entre 16 y 18 meses en madurar. La cosecha se concentra habitualmente entre enero y marzo o abril, según las condiciones climáticas.

Sostener la producción

Uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el emprendimiento es la competencia con el producto importado. Según explicó Rodrigo, la comercialización de las bayas cayó y el ingreso de enebro proveniente de India, a precios más económicos, dificultó la continuidad del negocio en ese segmento.

«Como ha caído la comercialización de las bayas de enebro y, por otro lado, ingresó un enebro de India económico, se nos dificulta mantenernos en el mercado», explicó.

Frente a ese escenario, comenzaron a buscar otras formas de aprovechar la producción. Una de ellas fue la elaboración de aceite de enebro, que comercializan directamente y que se utiliza, entre otros destinos, para fabricar cremas.

Rodrigo y Maxi comparten el trabajo y el desarrollo del emprendimiento familiar en El Bolsón. Foto: gentileza.

«Encontramos otras alternativas, como elaborar aceite de enebro y venderlo nosotros de forma directa. Lo nuestro es una alternativa un poco más económica», contó.

El valor de las bayas también depende de la presentación y del trabajo necesario para acondicionarlas, la comercialización a granel, por ejemplo, permite reducir los costos de bolsas, pesaje y fraccionamiento.

El precio puede rondar los U$D 15 por kilo, aunque presenta variaciones. «El precio fluctúa, a veces las bayas vienen cargadas de humedad y se ingresan a un horno para evaporar», detalló.

Valkyria Gin: de las pruebas con un alambique a los sabores regionales

La experiencia con el enebro abrió otra posibilidad para la familia: elaborar sus propios destilados. El proyecto comenzó con un alambique y pruebas vinculadas con la extracción de aceites.

«Nosotros empezamos a destilar y así nació Valkyria Gin. Teníamos un alambique y estábamos incursionando en la extracción de aceites. Dentro de esas pruebas surgió la posibilidad de hacer algunas bebidas», relató Rodrigo.

La propuesta fue desarrollar productos con ingredientes que tuvieran a disposición y aprovechar también la producción de otros emprendedores de la zona.

«Trato de elaborar con lo que tengo al alcance de la mano«, explicó.

Una de las variedades que surgió de esa búsqueda fue el gin de azafrán. Las flores utilizadas provienen de su propia producción, a partir de bulbos que recibieron de un productor de El Bolsón.

«Tuve la posibilidad de tener el azafrán, hice unas pruebas, me gustó el producto y lo lanzamos al mercado», contó.

Rodrigo explicó que conocían que existían elaboraciones similares en Francia, pero decidieron avanzar con el desarrollo de esta propuesta en Argentina.

Otra de las apuestas fue el gin de trufas negras, que surgió de un trabajo conjunto con los productores de Trufas del Mallín.

«El gin de trufas negras es un desarrollo conjunto con la gente de Trufas del Mallín. Fuimos los desarrolladores del producto y hacemos la elaboración«, explicó. El desarrollo demandó alrededor de dos años de pruebas.

La línea también incluye variedades con frambuesas, que adquieren a productores locales, además de combinaciones con ají y rosa mosqueta.

El London Dry clásico utiliza 13 botánicos y, según la variedad, se incorporan otros ingredientes.

«En el de rosa mosqueta y ají utilizamos los 13 botánicos más dos«, detalló.

Tres reconocimientos en los Argentina Spirits Awards 2026

El desarrollo de nuevas variedades tuvo un reconocimiento en los Argentina Spirits Awards 2026, donde Druida SAS consiguió tres distinciones. La firma obtuvo una medalla de Gran Oro para su destilado de Gewürztraminer, inspirado en el estilo Pisco, y dos medallas de Oro para los gin de trufas negras y de azafrán.

El certamen reunió a más de 600 etiquetas de 16 provincias argentinas y muestras internacionales. Las evaluaciones se realizaron mediante catas a ciegas.

Los premios se sumaron a otros reconocimientos conseguidos en ediciones anteriores. En 2024, la firma había obtenido una distinción Doble Oro con su gin de ají y rosa mosqueta, mientras que en 2025 consiguió medallas de Plata y Bronce.

Detrás de las nuevas distinciones también aparece una forma de trabajar que busca vincular la destilería con la producción regional. Rodrigo destacó que intentan elaborar sus propias materias primas siempre que sea posible y recurren a otros productores para completar las recetas.

Valkyria llega a diez provincias y produce 2.000 botellas por mes

Actualmente, la destilería comercializa sus productos en diez provincias argentinas, «estamos alrededor de las 2.000 botellas por mes», contó Rodrigo. Entre los mercados donde tiene presencia se encuentran Tierra del Fuego, Jujuy y Neuquén.

Valkyria Gin combina botánicos y materias primas regionales en una línea de bebidas que se elabora en El Bolsón. Foto: gentileza.

El volumen de ventas también presenta variaciones durante el año. La ubicación en una zona turística influye en el movimiento comercial durante las temporadas de verano e invierno.

«Como estamos en una zona turística, acompañan muy bien las ventas», explicó.

Las plantas que el abuelo de Rodrigo llevó desde Inglaterra siguen formando parte de la chacra familiar. Más de seis décadas después, sus bayas abastecen a destilerías y también son utilizadas en las elaboraciones propias de Valkyria.

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