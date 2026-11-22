El cierre del fin de semana largo llega este lunes 23 de noviembre con un tiempo ideal para disfrutar al aire libre en Neuquén y Río Negro, sin lluvias en el horizonte y con cielos repartidos entre el sol y las nubes. De acuerdo con el pronóstico de Meteored, el Alto Valle y la costa van a tener una tarde bien templada, mientras que en la montaña el ambiente va a seguir fresco, y en toda la región hará falta cuidarse del sol entre media mañana y la siesta.

La clave para organizar cualquier salida o el viaje de regreso pasa por el viento, que va a ir de menor a mayor con el correr del día. Aunque la mañana arranca tranquila en buena parte de ambas provincias, hacia la tarde y la noche las ráfagas del oeste y del suroeste van a cobrar protagonismo, con picos superiores a los 60 kilómetros por hora tanto en la cordillera neuquina como en la capital provincial.

Alto Valle: cómo va a estar el tiempo en Neuquén y General Roca

En la ciudad de Neuquén, el lunes empieza con una madrugada fresca y cielo entre nubes y claros, con 17°C (12°C de térmica) a las 02:00 y viento del suroeste de 20 a 40 kilómetros por hora. Hacia las 05:00 toca la mínima de 15°C bajo un cielo parcialmente nuboso y brisa del suroeste de 17 a 33 kilómetros por hora, un panorama tranquilo que se mantiene a las 08:00 con 16°C y sin necesidad de cuidarse del sol todavía. A las 11:00 el termómetro alcanza los 21°C (16°C de sensación térmica) con viento del suroeste de 19 a 42 km/h y radiación alta que ya pide protector solar.

La tarde se pone bien linda con nubes y claros y viento del oeste de 21 a 47 km/h: a las 14:00 marca 25°C con radiación muy alta, y a las 17:00 llega a la máxima de 26°C (20°C de térmica), momento en que el sol empieza a aflojar pero todavía exige cuidados. Para el cierre del feriado conviene llevar abrigo por el viento: a las 20:00, con cielo soleado y 23°C, las ráfagas del suroeste saltan a entre 33 y 65 km/h y hacen bajar la térmica a 14°C, y a las 23:00 el cielo queda despejado con 19°C (11°C de térmica) y viento fuerte del suroeste de 32 a 61 km/h.

En General Roca el feriado arranca con una mañana muy serena y viento leve del oeste. A las 02:00 hay 17°C con nubes y claros y brisa de 12 a 26 km/h, a las 05:00 baja a la mínima de 15°C con cielo parcialmente nuboso y viento de 8 a 17 km/h, y a las 08:00 marca 17°C con viento de 9 a 18 km/h, sin riesgos por el sol en toda esa franja. A las 11:00 el termómetro alcanza los 23°C (18°C de térmica) con nubes y claros, viento del suroeste de 16 a 33 km/h y radiación alta que obliga a protegerse del sol.

Entre las 14:00 y las 17:00 Roca disfruta de una máxima de 26°C bajo un cielo con nubes y claros y viento del oeste de hasta 50 km/h. A la noche se levanta el viento: a las 20:00, con cielo soleado y 24°C, las ráfagas del suroeste alcanzan entre 32 y 59 km/h y llevan la sensación térmica a 15°C, mientras que a las 23:00 el cielo queda despejado con 20°C (12°C de térmica) y viento del oeste de 30 a 54 km/h.

Cordillera: el pronóstico para Bariloche y San Martín de los Andes

En San Carlos de Bariloche el lunes pide campera desde temprano, con cielo cubierto y 9°C tanto a las 02:00 como a las 05:00, acompañado por brisa del noroeste. A las 08:00 el cielo pasa a parcialmente nuboso con 9°C, viento del oeste de 15 a 29 km/h y sin necesidad de cuidarse del sol en toda la mañana temprana. A las 11:00 aparecen nubes y claros con 11°C (6°C de térmica), viento del oeste de 21 a 41 km/h y radiación media que ya exige protector solar.

La máxima de la tarde llega apenas a 13°C tanto a las 14:00 como a las 17:00 (con 7°C de sensación térmica en ambos horarios) entre nubes y claros: a las 14:00 el viento del oeste sopla de 24 a 47 km/h con radiación solar muy alta, y a las 17:00 va de 24 a 48 km/h con sol más moderado pero todavía de cuidado. Al caer la tarde vuelve el cielo parcialmente nuboso y el frío se siente rápido: a las 20:00 habrá 10°C (4°C de térmica) con viento del oeste de 22 a 47 km/h, y a las 23:00 cierra con 8°C (3°C de térmica) y viento del oeste de 18 a 38 km/h.

En San Martín de los Andes la jornada arranca gris y fresca, con cielo cubierto y 10°C a las 02:00, las 05:00 y las 08:00, sin riesgo solar y con viento del oeste de 8 a 34, 7 a 30 y 9 a 33 km/h respectivamente. A las 11:00 el cielo pasa a parcialmente nuboso con 13°C, radiación media que ya requiere cuidados al sol y un salto importante del viento del oeste, que alcanza entre 16 y 50 km/h.

Por la tarde predominan las nubes y claros y el viento se vuelve protagonista junto al lago Lácar: a las 14:00 toca la máxima de 16°C (11°C de térmica) con ráfagas del oeste de 20 a 62 km/h y radiación muy alta, y a las 17:00 marca 15°C (9°C de térmica) con ráfagas nuevamente de 19 a 62 km/h y sol todavía de cuidado. Hacia la noche sigue el cielo con nubes y claros pero refresca fuerte: a las 20:00 habrá 11°C (6°C de térmica) con viento del oeste de 16 a 56 km/h, y a las 23:00 el lunes termina con 8°C y viento del oeste de 12 a 46 km/h.

Costa Atlántica: qué esperar en Viedma y San Antonio Oeste

En Viedma el lunes 23 promete un clima muy lindo y luminoso, aunque con varios cambios en la dirección del viento. A las 02:00 se esperan 14°C con cielo parcialmente nuboso y viento del norte de 15 a 25 km/h, a las 05:00 llega la mínima de 12°C con cielo despejado y brisa del oeste de 11 a 20 km/h, y a las 08:00 marca 17°C con nubes y claros y viento del suroeste de 23 a 42 km/h, todo sin necesidad de cuidarse del sol. A las 11:00 brilla el sol con 19°C (14°C de térmica), viento del sur de 22 a 45 km/h y radiación alta que obliga a usar protector.

A las 14:00 la capital rionegrina alcanza su máxima de 20°C con nubes y claros, viento del sur de 16 a 38 km/h y radiación muy alta para cuidarse del sol, mientras que a las 17:00 vuelve el cielo plenamente soleado con 19°C, brisa del sur de 8 a 32 km/h y radiación baja que ya no exige cuidados. A la noche el aire del mar refresca la costanera: a las 20:00, todavía con sol, se prevén 15°C y viento del este de 14 a 24 km/h, y a las 23:00 el día cierra con 13°C, nubes y claros y viento del noreste de 16 a 29 km/h.

En San Antonio Oeste, tras cerrar el domingo 22 con una noche calma de 18°C a las 24:00 y brisa suave del oeste de 9 a 13 km/h, el feriado del lunes 23 se presenta con tiempo muy agradable y sin lluvias junto al golfo San Matías. De acuerdo con los datos generales de Meteored para el lunes, la localidad costera tendrá una mínima de 16°C en las primeras horas y una tarde templada con cielo entre nubes y claros.

Hacia la tarde del lunes la máxima alcanzará los 23°C, una temperatura ideal para caminar por la playa o disfrutar de la costanera antes del regreso a la rutina. En cuanto al viento, circulará de manera moderada con velocidades de entre 26 y 39 km/h, algo más intenso que durante la noche del domingo pero sin ráfagas extremas que compliquen las actividades al aire libre.