Necrológicas de hoy, lunes 23 de noviembre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, lunes 23 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
LAGOS VDA. DE PASANNITI, ALICIA NOEMI
Kuki y familia Fuertes participan su deceso y acompañan a Tano y Gustavo en estos momentos de dolor elevando una oración en su memoria.
NEME DE BONACCHI, NORAH LUCRECIA
Falleció en Gral. Roca a los 79 años. Su esposo: Adolfo Orlando Bonacchi. Sus hijos: Adolfo Luis, Juan Pablo y Franco. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos serán velados hoy de 15 a 19 en sala «A» del CEMENTERIO PARQUE LAS FUENTES , Evita y Ruta 6, y recibirán sepultura en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Neme, Norah
La Asociacion Italiana de S.M y Deportiva Italia Unida, participa de su fallecimiento acompañando a su Flia en tan doloroso momento
Neme de Bonacchi, Nora Beatriz
Susana, Hernán, Mariana y Carolina Etcheverry, comunican el fallecimiento de nuestra querida amiga Norita y acompañan a Adolfo, Adolfito, Juan Pablo y Franco en este doloroso momento, rogando una oración en su memoria.
VASQUEZ VDA. DE TORRES, AZUCENA
Fallecio en Gral. Roca a los 83 años. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos y demas familiares comunican su deceso.Sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 11 en la necropolis local.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
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