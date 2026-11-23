El crecimiento de las apuestas clandestinas en internet encendió las alertas de Lotería de Río Negro, que intensificó los controles sobre sitios web y perfiles que operan sin autorización. Foto ilustrativa generada con IA.

El juego online ilegal acumuló 231 reportes en Río Negro entre agosto y octubre de 2026. Los registros de la Lotería provincial mostraron un crecimiento sostenido durante ese período, con un incremento del 56% entre el primero y el último mes.

En agosto se contabilizaron 61 reportes, en septiembre 75 y en octubre 95. Las presentaciones incluyen denuncias ciudadanas, detecciones mediante ciberpatrullaje y casos vinculados con el juego ilegal presencial.

Qué incluyen los 231 reportes

Desde Lotería aclararon que estos 231 reportes no equivalen necesariamente a la misma cantidad de denuncias penales ni de investigaciones judiciales. Se trata de presentaciones recibidas, registradas, seguidas y canalizadas por el área de Juego Online Ilegal.

Los registros incluyen denuncias ingresadas a través del portal web institucional, detecciones realizadas mediante tareas de ciberpatrullaje, situaciones vinculadas con el juego ilegal presencial y presentaciones derivadas por Defensa del Consumidor.

En octubre, además, comenzó a utilizarse un nuevo panel de recepción de denuncias desarrollado por el Área de Sistemas de Lotería. La herramienta permite ordenar las presentaciones y distinguir entre las vinculadas con el juego online y aquellas relacionadas con establecimientos físicos clandestinos.

Cómo detectan las apuestas ilegales en Río Negro

La estrategia de fiscalización de Lotería combina controles digitales, recepción de denuncias ciudadanas, investigaciones preliminares y cooperación con organismos nacionales.

Una de las principales herramientas es el ciberpatrullaje, mediante el cual se rastrean y monitorean plataformas digitales, sitios web y redes sociales para detectar operadores que ofrecen apuestas sin autorización para funcionar en la provincia.

Las apuestas online ilegales son detectadas mediante tareas de cyberpatrullaje y denuncias recibidas por Lotería de Río Negro. Foto: Marcelo Ochoa.

También se reciben denuncias anónimas sobre sitios de apuestas ilegales y establecimientos físicos clandestinos. A partir de esas presentaciones y de las detecciones propias, el organismo realiza los reportes correspondientes y articula con otras instituciones.

En ese esquema, la Lotería mantiene un convenio de cooperación con la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA), que permite canalizar denuncias sobre perfiles, cuentas y páginas web que promocionan apuestas clandestinas.

A través de ALEA, los reportes pueden llegar a distintas plataformas y organismos con los que mantiene acuerdos de colaboración, entre ellos Meta (Facebook e Instagram), Mercado Pago, Enacom y NIC Argentina. El objetivo es gestionar la baja de cuentas, publicaciones y sitios que promocionan o captan apuestas sin autorización.

Acuerdos para bloquear sitios y movimientos de dinero

La cooperación institucional apunta a intervenir en los distintos canales que utilizan los operadores ilegales para captar jugadores y gestionar apuestas.

Entre los mecanismos vigentes se encuentran los acuerdos con Mercado Libre y Mercado Pago, firmados en octubre de 2020, para impedir que sus plataformas sean utilizadas para promocionar juegos no autorizados o canalizar transacciones vinculadas con apuestas clandestinas.

También se encuentra el convenio con Meta, desde noviembre de 2021, que establece una metodología para detectar y solicitar la baja de perfiles y cuentas que promocionan plataformas ilegales.

A esto se suman los mecanismos de colaboración con GIRE-Rapipago, Enacom, y NIC Argentina. Este último permite identificar y reportar contenidos de juego online ilegal alojados en dominios .ar que se encuentran fuera de la zona autorizada .bet.ar.

En agosto de 2024 se firmó un convenio con el Banco Central de la República Argentina para evitar que las pasarelas de pago sean utilizadas para canalizar apuestas ilegales, incluidas las realizadas por menores de edad.

Además, Lotería participa de acciones conjuntas con Sedronar, a partir de un acuerdo firmado en septiembre de 2024 para promover la prevención y asistencia frente a los consumos problemáticos y las adicciones conductuales. En mayo de 2025 también se firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación para desarrollar políticas de prevención del juego ilegal y los delitos asociados.

Dos puntos clandestinos fueron desmantelados en Río Negro

En junio de este año, investigaciones por presuntas actividades de juego ilegal derivaron en allanamientos en El Bolsón y Roca. En ambos casos, los procedimientos estuvieron a cargo del Ministerio Público Fiscal junto a fuerzas policiales y organismos especializados.

En El Bolsón, los investigadores constataron que varias personas participaban de apuestas en una vivienda donde se sospechaba que se organizaban y explotaban juegos de azar sin autorización. En General Roca, en tanto, se secuestraron siete teléfonos celulares y una persona fue notificada del inicio de una causa penal.

Desde Lotería de Río Negro precisaron que su intervención en estos casos consistió en recibir las denuncias y presentarlas ante el Ministerio Público Fiscal, que luego llevó adelante las investigaciones y los procedimientos.

Nuevas herramientas para registrar las denuncias

Además del ciberpatrullaje y los acuerdos institucionales, Lotería incorporó herramientas tecnológicas para fortalecer el seguimiento de las presentaciones.

El nuevo portal específico para el área de Juego Online Ilegal permite centralizar la recepción y atención de denuncias, organizar la información y mantener registros estadísticos actualizados diariamente.

El sistema también facilita el seguimiento de las denuncias y consultas, así como la identificación de los distintos canales utilizados para ofrecer apuestas ilegales.