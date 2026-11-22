Con el desafío de ordenar el fuerte crecimiento demográfico que ubica a Vista Alegre como la sexta localidad de mayor expansión en la provincia, Néstor Fabián Martínez lanzó su candidatura a la intendencia por el espacio Primero Neuquén. Su propuesta busca articular entre la administración urbana de Mariano Gaido en Neuquén capital y el proyecto provincial que encabeza el gobernador Rolando Figueroa.

La plataforma de Martínez se centra en el avance poblacional que experimenta la ciudad, cuya propuesta sostiene que el municipio debe proyectar infraestructura y empleo genuino más allá de su cercanía geográfica con Centenario y Neuquén Capital. «Vista Alegre tiene que desarrollar su propia identidad y sus oportunidades», afirmó.

La articulación con Mariano Gaido y el rumbo provincial de Rolando Figueroa

Al referirse al modelo de gestión que Gaido consolidó en la ciudad de Neuquén, el candidato señaló: «Se trata de tomar las experiencias que funcionan y adaptarlas a nuestra realidad». Para Martínez, la capital provincial constituye el principal ejemplo de administración con cuentas ordenadas y capacidad de ejecución mediante recursos propios, por lo cual destacó políticas como los loteos con servicios, la recuperación de espacios públicos y la obra vial como herramientas replicables a la escala de Vista Alegre.

En paralelo a esa mirada municipal, el comunicado subrayó que el armado de Primero Neuquén en la localidad se integra de lleno al rumbo provincial impulsado por Rolando Figueroa, centrado en la defensa de los recursos neuquinos, la producción y el trabajo.

«Necesitamos trabajar articuladamente con el gobierno provincial, gestionar recursos y generar oportunidades«, explicó Martínez tras remarcar que el acompañamiento de la Provincia resulta clave para financiar la infraestructura que demanda el crecimiento urbano.

Obras, viviendas y bienestar comunitario: la agenda de Martínez

En el plano programático, la plataforma establece como prioridad inmediata la extensión de las redes de luz, agua potable, gas y cloacas hacia los sectores que aún aguardan por estos servicios esenciales. A esto se suma la gestión urgente de nuevos planes habitacionales para dar respuesta a la demanda familiar, con la meta de retomar la construcción de viviendas tras más de dos décadas desde el último plan ejecutado en la localidad, además de la puesta en valor de los espacios deportivos.

«Quiero construir un proyecto serio, con prioridades claras y con participación de los vecinos», resumió el postulante.

Por otra parte, se incorpora la ampliación del sistema de cámaras de seguridad, la solicitud de una ambulancia al Ministerio de Salud y la creación de un centro especializado en prevención y seguimiento de adicciones con equipos profesionales para la intervención primaria.

«Nuestro objetivo es sencillo: que Vista Alegre crezca, pero que ese crecimiento se traduzca en una mejor calidad de vida para todos», sostuvo el dirigente al detallar el alcance social de su programa.

En esa misma línea, el candidato propone instalar un Centro de Formación Profesional en tierras del Consejo Provincial de Educación, gestionar ante el Ministerio de Seguridad el comodato del exdestacamento sur para el cuartel de los Bomberos Voluntarios y conformar un consejo junto a las iglesias locales para coordinar acciones solidarias y educativas destinadas a familias en situación de vulnerabilidad.

El perfil de Martínez

Martínez es conocido en el pueblo como «Manteca» —apodo heredado del recordado delantero de Boca Juniors, pese a su simpatía por River Plate—, es el menor de siete hermanos de una familia dedicada históricamente a las tareas rurales en las chacras y a las temporadas en los galpones de empaque. En pareja y padre de tres hijas, Lucía, Leire y Lina, forjó su carrera profesional al combinar el esfuerzo como operario en el empaque de Moño Azul con sus estudios universitarios de abogacía.

Tiene trayectoria tanto en el ámbito judicial como en distintos organismos provinciales, que se suma a su experiencia legislativa y política en el ámbito local.

Hoy, desde su labor directiva y docente en escuelas secundarias de la región, sostiene: «Me interesa una política de cercanía, donde el vecino pueda hablar con sus representantes y encontrar respuestas».