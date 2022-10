Formosa, el infierno tan temido

Héctor Luis Manchini, DNI 7.779.947

ZAPALA

El 2/10/22 me encontré con el programa 2Hambre de futuro” que transmite el canal LN+ y me atrapó el tratamiento de la situación social, y económica de la provincia de Formosa gobernada desde hace 25 años por Gildo Insfrán y me dio profunda vergüenza el maltrato, las vejaciones, la pobreza en su máxima expresión con casas sin paredes, ni pisos, ni techos -sólo un nylon con agujeros-, ausencia general de agua potable, baños, niños que al nacer padecen incapacidades gravísimas, que se arrastran durante toda la vida por ausencia de sillas de rueda, sin centros de salud que los atienda al punto que la leucemia es considerada una leve dolencia, chicos que a los 14 años no saben leer, ni escribir porque no se les enseña ya que pasan de grado sin rendir examen alguno, sin agua, sin luz, sin atención médica, sin un poco de comida, sin trabajo es la residencia habitual de la miseria, la enfermedades más espantosas, el infierno tan temido.

Sobre el punto el diputado de JxC, Omar de Marchi en Perfil expone: “La situación en Formosa es, por fortuna, cada vez más visible y notoria. Las violaciones a los derechos humanos más elementales, como es la libertad de expresión, de circulación, la libertad misma, han quedado expuestos y distintas organizaciones, nacionales e internacionales ya están investigando las razones de prácticas autoritarias e ilegales en la provincia que gobierna Gildo Insfrán. Lo que está en debate, a propósito de Formosa, es la calidad de nuestras instituciones en una democracia que tanto ha costado recuperar y que día a día, y en legítima defensa de un sistema perfectible, trabajamos para consolidar en beneficio del país.”

Entiendo que la acción contra la perversidad del gobierno tiene que acabar con el juicio político que con prisa lo excluya del cargo y se lo someta a los tribunales pertinentes donde sea juzgado por los gravísimos crímenes cometidos con el pueblo formoseño, delitos que deben merecer las máximos sanciones por violar de manera inconcebible la integridad de los derechos humanos.