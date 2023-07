Gasoducto, ¿para quién?

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

San Antonio Este

En estos tiempos en que nos informan poco a los de a pie me pregunto ¿Quién explotara el gasoducto Néstor Kichner? Ahora no tenemos Gas del Estado y todo se va en contratos de nunca acabar. No se nos informa por ejemplo a qué lugares del tendido o beneficiará a su paso el gas del caño. No sea que solo sirva para sacar el producto lo más rápido posible del país y venderlo en dólares. Eso no pasó con el gasoducto que o mandó hacer el general Perón en los años 50. En el año 2000 compré en San Antonio una casa y el medidor estaba instalado por Gas del Estado desde el año 1952, eso era para el pueblo que lo pagó.

Ahora no se trata del pueblo, sino del negocio de las transnacionales, si no es así, que el Gobierno nos diga a quiénes le entregará gas este caño, que aún no sabemos de quién lo transportará y finalmente quiénes tienen prioridad en la compra de su contenido. No sea que pase lo de YPF, que finalmente en vez de ser una empresa con el 59% de accionistas integrantes de la comunidad -los de a pie-, nosotros caprichosamente le estamos entregando la mayoría de las acciones a la familia Eskenazi, que con su mayoría dispone del desarrollo de lo que fue nuestra mayor empresa de bandera.

Primero los argentinos, que siempre pagamos, salvo lo que dispone Weretilneck en Río Negro, donde discrecionalmente algunos de los suyos y otros reciben el gas gratis. En lugares como Añelo, actual gran campamento de obreros del petróleo, sus viejos pobladores no se ven representados por sus autoridades y no tienen la suerte de que le instalen el gas. Quienes deben de ampararlos están seguramente bien calentitos al lado de calefactores a gas.