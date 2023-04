Hay cuatro “Neuquén” que conviven pero no dialogan

Enzo Giacinti, DNI 2.286.511

Neuquén

Hay 4 Neuquén muy distintos que conviven al interior de nuestra querida provincia. No dialogan entre si y cuando lo hacen no llegan a entenderse. Cada uno de ellos refleja un conjunto particular de necesidades, demandas, desafíos y oportunidades que requiere escuchar, abordar y atender la coyuntura desde una mirada de mediano y largo plazo, de tal modo que estos 4 Neuquén puedan estar progresivamente mejor.

Hay un Neuquén que representa aproximadamente el 15%, que es el Neuquén moderno, que exporta tecnología de punta, que genera polos tecnológicos producto del acuerdo de multinacionales como Pride con el Invap y el Conicet por motivación del talento local, profesionales altamente capacitados para afrontar con éxito el mundo que viene.

Hay un Neuquén de los recursos naturales e industrias sin chimeneas que es otro 15% aproximadamente. Que es el Neuquén de Vaca Muerta, del litio, del turismo y de los desafíos y oportunidades que presenta la biodiversidad y la ecología.

Hay otro Neuquén que está rezagado del que forma parte alrededor del 30%, de los bienes y servicios obsoletos o vintage, baja productividad y escaso uso de tecnología digital, que sufre una presión tributaria asfixiante, con impuestos regresivos, junto a la falta de transparencia y discrecionalidad en la gestión y administración del Estado, lo que favorece la cultura prebendaria y corporativa.

Finalmente queda un Neuquén excluido, un 40% de los neuquinos/as que no accede a bienes, servicios y derechos humanos básicos como agua, luz, gas, salud, educación y seguridad, que vienen de 3 generaciones acceder a condiciones de vida digna, posibilidades de progreso y bienestar.

¿Se dirá que es producto de la falta de recursos por parte del Estado que ha generado el Neuquén que vivimos, padecemos y nos duele? Tan solo en los últimos 8 años los recursos disponibles se multiplicaron por 23, de 34 mil millones en el 2016 a 799 mil millones en el 2023 y los 4 Neuquén no están siquiera una vez mejor que hace 8 años.

Producto de un mal gobierno que no escucha, no dialoga, no planifica, no resuelve, convirtiendo los problemas en una oportunidad de negocios privados con fondos públicos y usa a los pobres de un modo descarado y obsceno como se vio reflejado en la estafa de los planes sociales. El cambio lo representa Rolo Figueroa, con un equipo de personas capaces y preparadas, que administre el dinero de los neuquinos de manera transparente y genere reglas claras y previsibles para los empresarios que quieran invertir, la pymes que quieran producir, que vuelva a generar la dinámica social ascendente, que saque a las familias en situación de pobreza mediante trabajo, mejor salud y educación.