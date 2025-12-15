ESCUCHÁ RN RADIO
Hay que conocer nuestra historia

Patricio Oschlies
DNI 21.644.451

BUENOS AIRES

Es difícil entender nuestro presente y construir un futuro próspero como país si no se conoce debidamente nuestra historia.
Un problema ampliamente extendido del pueblo argentino es que conoce poco y mal la historia nacional. Un país sin memoria histórica no tropieza una vez sino muchas con la misma piedra: no aprende de errores del pasado, no avanza, no progresa.
La Argentina de finales del siglo XIX y principios del XX era muy distinta de la actual. Entonces cabe preguntarse: ¿por qué no pudimos ser una nación avanzada como todo lo hacía prever?
La respuesta está en la propia historia, aquella que nos negamos a estudiar y comprender.
Saludos cordiales,


Historia

