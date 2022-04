Hidrógeno Verde y cóndores

Hace 100 años, los cóndores se habían extinguido de la costa atlántica argentina. Desde hace 20 años desde el Programa de Conservación de Cóndor Andino, se viene trabajando junto a muchas instituciones para su reinserción en la zona de Sierra de Pailemán, en la provincia de Río Negro- Argentina. Este trabajo ha sido y es un éxito.

Con sus vuelos estas aves volvieron a unir la cordillera con el mar. Llegaron a tener nuevamente sus propias crías. Pero hoy se cierne sobre ellos un gran peligro ya que existe un proyecto de dudosa legitimidad para instalar un parque eólico en 650.000 hectáreas que se entregaran a la empresa australiana Fortescue del empresario Andrew Forrest.

Este parque se instalará en la ruta de vuelo del cóndor con el consiguiente riesgo de colisión de estas grandes aves con las hélices de los aerogeneradores. Este proyecto no cuenta con estudio de impacto ambiental ni cultural.

Desplazará a pueblos originarios y además la gobernadora Arabela Carreras, presentará esta semana un proyecto con el cual se quiere modificar la ley para cambiar el uso de la Reserva de Meseta de Somuncurá, cambiar el uso de la tierra, y desafectar una parte de esta reserva para poder instalar este parque eólico.

No queremos que no se haga este emprendimiento que generará muchos puestos de trabajo, queremos que sea en otro lugar y con otra tecnología para generar energía eléctrica. Como por ejemplo, paneles solares o aerogeneradores sin hélices. Ayudanos a pedir que este proyecto no extinga al cóndor en change.org.

Jennifer Ibarra

Mendoza