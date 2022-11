Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de buen corazón. No a Bonafini

Myriam Corsi-Schneider

(Desde Alemania)

Mi mamá, María Antonia Barrionuevo de Corsi, fue una Madre de Plaza de Mayo.

Ella sufrió la desaparición de mi hermana Maria Elina Corsi. Mi mami iba todos los jueves a la Plaza de Mayo, presentó habeas corpus, escribió cartas a personas influyentes de la política, del periodismo, de la literatura, de la Iglesia, con la esperanza que alguien pudiera interceder y averiguar dónde estaba su hija.

Mi mami se reunía con otras Madres que estaban pasando por esa situación tan terrible como era el no saber el paradero de sus hijos.

Sufrió como tantas otras Madres que no obtenían respuestas. Esperando durante anios con esperanza que algún día su hija volviera. Cuando llegó la democracia pudo exponer el caso de mi hermana ante la CONADEP. Mi mamá no era un persona que propagaba el odio.

En cambio Hebe de Bonafini fue alguien que era la maldad en persona. Por sus discursos y agresiones a todo lo que ella, en esa estúpida ecuación: “Si es de derecha es el enemigo”, ensució y tergiversó la causa original del movimiento de las Madres de Plaza de Mayo.

Una persona que celebró el atentado a las Torres Gemelas es una persona llena de odio, crueldad y perversidad.

Y leer ahora que se van a decretar tres días de duelo por esa mujer que originó que su nombre desdibujara y tapara lo que realmente era la lucha de las Madres de Plaza de Mayo hace que yo me sienta en la obligación de salvar el buen nombre de las Madres que eran lo contrario a esta señora recién fallecida.

Pido por favor que la gente vuelva a recordar que hubo muchísimas Madres de Plaza de Mayo que no eran como este personaje político que ensució el nombre de las Madres de Plaza de Mayo.

Mi madre era una persona ejemplar que no le deseó la muerte a nadie. Propagaba el bien. Sólo pedía justicia. Y como mi madre tantas otras mujeres eran lo opuesto a esta mujer.

Mi madre escuchaba todos los días a Magdalena Ruiz Guiñazú. Otra persona maravillosa y valiente.

Con esta carta quiero homenajear a las Madres de Plaza de Mayo que tenían un buen corazón. Por favor no las olvidemos.

A esas Madres de buen corazón que descansen en paz. Seguiremos recordándolas por su lucha y por no haber propagado el odio.

En cambio la Sra. De Bonafini de mi parte no necesita un homenaje ya por su egoísmo maligno con su nombre tapó el rol de tanta Madres de buen corazón.





Myriam Corsi-Schneider

Esslingen-Alemania

DNI:17.363.714