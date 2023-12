Incierto futuro con otros países

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429

Mas allá de si dejaremos de ser neutrales en cuestiones de guerra entre países extranjeros, me desayuné con la noticia de que el actual presidente electo Javier Milei invitó a la ceremonia de su asunción, al actual presidente de Ucrania, país actualmente en guerra con Rusia, lo que haría que Argentina diera un paso hacia una relación con un país en guerra con una nación que es amiga de la nuestra, que nos ofreció ayuda para la guerra de Malvinas -nuestro Militares no la aceptaron- porque la embajada de EE. UU. -dicen- no los dejó.

Pero el tiempo transcurrido desde entonces le borra la memoria a nuestro políticos y ahora se presenta una situación que nos compromete.

Hace que el mundo que nos mira, concluya que Milei, con simpatias por Israel yEE. UU., se está alineando con Ucrania, lo que nos enfrenta con Rusia que históricamente se puso -sin ninguna obligación- de nuestro lado, como Perú y Bolivia.

Recuerdo que en aquellos años ‘80 Argentina tenía tropas de nuestras FF. AA. en Nicaragua, peleando junto a los EE. UU. contra el comandante Daniel Ortega, actual presidente de ese país. A ese patriota no lo invitó Milei.