Inteligencia Artificial, ¡¿Queé?!

Hugo Ricardo Rucci, DNI 7.578.577

General Roca

La Inteligencia Artificial no será nunca como la inteligencia de los seres vivientes, (nunca la empatará), simplemente y para no entrar en muchos detalles ya que todos ellos serían redundantes digo aquí que la inteligencia de los mencionados seres reside en el alma de los mismos, las máquinas no tienen alma y nunca la tendrán.

Los programas de computación que con mucha astucia y mucho marketing las compañías que se dedican a ellos llaman (IA), no son más que eso (son simplemente, solo programas de computación), los mismos ejecutan mecánicamente tareas en ellos especificadas previamente, (programadas), no saliendo de lo establecido nunca en dicho programa.

En cambio la inteligencia de los seres vivientes no tiene límites, o sea que el alcance deductivo de la misma es infinito y puede entrar y salir de todos los programas cuando ella quiera y en cualquier momento, porque repito la misma reside en el alma de dichos seres y el alma no tiene límites. Las máquinas , soy redundante aquí, las máquinas no tienen alma y nunca la tendrán.