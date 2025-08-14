La cortesía no pasa de moda

Patricio Oschlies. DNI 21.644.451.

Muchos de los problemas de nuestro país pasan por la mala educación. Y es que hay cosas que se aprenden en la más tierna infancia, en aquella que es la primera escuela de vida: la familia. Deberíamos pensar en lo valioso que es actuar en lo cotidiano con buenos modales y gestos de cortesía hacia el prójimo. Eso ayudaría a hacer más positiva la interacción social entre las personas y a mejorar la convivencia en una sociedad con altos niveles de violencia y de intolerancia.

Aunque algunos piensen lo contrario, los buenos modales no son ‘cosa del pasado’. Ni tampoco pasan de moda.