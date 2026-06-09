La eliminación de los octógonos en los envases de alimentos

Patricio Oschlies.

DNI 21.644.451

BUENOS AIRES

Es llamativo que se quieran eliminar los octógonos negros de los envases de los alimentos siendo que los mismos traducen información compleja en advertencias visuales directas y comprensibles para toda la población.

En medio del aumento de enfermedades crónicas como la obesidad, que es una epidemia global, toda información nutricional pública ayuda a combatirla pero, además, a prevenirla.



La información sobre los alimentos contribuye a tomar decisiones de compra más conscientes y seguras; son una buena guía para que los consumidores ejerzan su libertad de compra pero también su derecho a tener información veraz y asequible sobre lo que consumen. Saludos cordiales,

