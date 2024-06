La Escuela N°79 “Guido Brevi” cumplió 97 años

Félix Ballester, DNI 7.301.874

Una vez más me dirijo a Uds., agradeciendo la amabilidad de publicar mis escritos, como ya lo han hecho en otras oportunidades, y que quedan guardados en el archivo de la Escuela N° 79 “Guido Brevi”, en la zona rural de Allen, Río Negro, que este 1° de Junio cumplió 97 años. Les escribe un niño de 90 años recién cumplidos, “soldadito clase 1934” y agradecido de la vida, que guarda es su memoria estos agradables recuerdos:

El 1° de Abril de 1941, luego del almuerzo, mi querida madre me puso un guardapolvito blanco y me dijo con tono español: ¡Hala, a clase! Allí nos esperaba, con otro impecable guardapolvo blanco la señorita Palmira, una jovencita venida de Carmen de Patagones. Estábamos con la maestra, quien nos enseñó los primeros palotes, números, abecedarios y que, además, tuvo que secar más de una lágrima, pues esa tarde no estábamos con mamá. En 1927 el viejo edificio fue acondicionado como Escuela, adornado con el Escudo Nacional, el mástil con su bandera argentina y la flamante campana de metal sonoro que llamó y aún llama a la milenaria cantidad de alumnos que pasaron y pasan por su aulas.

Desde entonces y hasta el 2008, hubo cambios en su fachada, se agregó un coqueto y muy necesario salón de usos múltiples. Al ver ese semejante cambio en mi querida Escuelita ubicada en ese tramo de la Ruta 22, escribí estas emotivas líneas que dejo a su consideración:

“Escuela 79: ¡llegamos al 2008! No me quejo ni reprocho al quedar atrás tus aulas con los primeros ladrillos, la que marcaba martillo con la casa del director. No presumo de escritor, pero quiero describir y ya me atrevo a decir: ¡cómo cambió tu fachada! Estás de linda y pintada como escuela de ciudad! Era una necesidad tener un patio cubierto; tus actos, a cielo abierto, eran todo un desafío, ya sea por los días de frío o si soplaba el pampero. Si caía un aguacero el acto se suspendía. Yo recuerdo aquellos días que recién he mencionado.

Con el tiempo se ha avanzado después de tanto pedir. Al fin podemos decir que la clase de gimnasia hoy tiene solución: si hay mal tiempo o ventarrón dan su cátedra allí adentro y los chicos, muy contentos en ese tibio ambiente (esa clase no existía cuando yo era adolescente).

Escuelita de mi infancia: ya comienzo a despedirme. Antes quiero permitirme darle mil gracias al cielo. Hay veces que me desvelo sin tener una respuesta. Aunque mi pluma es modesta, algo escribir me entretiene. Si Dios así lo permite, será hasta el año que viene”.

PD: aprovecho la presente para saludar a nuestra Patria Argentina y a mi pueblo, Allen, por este 25 de Mayo y a los Bomberos voluntarios, ¡muy feliz día!.

