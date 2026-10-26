Giro inesperado en Brasil: el partido de Flávio Bolsonaro salió a reconocer la reelección de Lula este lunes

El Partido Liberal de Brasil reconoció formalmente la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva y marcó un contrapunto con la postura de su candidato presidencial, Flávio Bolsonaro. A través de una nota oficial firmada por su presidente nacional, Valdemar Costa Neto, la fuerza política aceptó el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

El texto partidario inició con un recordatorio del desempeño inicial de su líder. «Flávio Bolsonaro venció la primera vuelta de las elecciones presidenciales con una ventaja de 2,2 millones de votos», destacó la nota oficial. Sin embargo, la agrupación advirtió que el escenario de la segunda vuelta resultó diferente a raíz de «medidas fuertemente electoralistas» con impacto económico y social.

La cúpula del PL apuntó directamente contra la inyección de recursos estatales durante el tramo final de la contienda. «La ampliación expresiva de los gastos públicos con beneficios sociales en las vísperas de la votación levanta cuestionamientos sobre los efectos de esas medidas en un proceso electoral justo, además de posibles consecuencias económicas para el país», denunció el comunicado.

A pesar de las críticas, la agrupación convalidó el triunfo del oficialismo. «Reconocemos el resultado presidencial proclamado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), pero entendemos que los cuestionamientos levantados necesitan ser debidamente esclarecidos dentro de un debate político equilibrado y democrático», sentenció el texto firmado por Costa Neto.

En paralelo, el partido celebró su actual fortaleza territorial y legislativa tras el cierre del ciclo electoral. La fuerza conservadora detalló que alcanzó una «representación histórica» conformada por 121 diputados federales, 29 senadores, 229 diputados estatales y distritales, y seis gobernadores. «El PL continuará firme, actuando con independencia y responsabilidad en la defensa de la democracia, de la libertad y de los valores que representamos», concluyó el documento.

La ofensiva de Flávio Bolsonaro y los datos del escrutinio

Las palabras de Trump encontraron eco en la postura de Flávio Bolsonaro, quien rechazó tajantemente los resultados. El candidato derrotado apuntó sus críticas hacia el ministro del Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, por extender el horario de votación durante dos horas.

«Lo ocurrido hoy no fue normal, fue incluso inaceptable. Un ministro del Tribunal Supremo, por primera vez en la historia, un exabogado de Lula, toma una decisión a petición de un antiguo socio suyo y cambia las reglas del juego a mitad de la jornada», denunció el senador, a pesar de que su propia campaña solicitó prórrogas similares en Minas Gerais, São Paulo y Santa Catarina.

«Es imposible, imposible reconocer los resultados electorales en el contexto de cómo ocurrieron estos hechos. Utilizaremos a nuestro equipo legal y solicitaremos la anulación de estas elecciones», anticipó Bolsonaro.

Como respuesta institucional, el presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, avaló la solidez del recuento. «Tenemos absoluta confianza en todo el proceso electoral», ratificó el magistrado ante la cadena Globo, y argumentó que posponer una elección «es posible, pero debe ser meditado, calculado y estructurado».

La victoria de Lula, quien asumirá su mandato el 5 de enero de 2027, se sustentó en un giro estadístico detallado a fondo por Globo. El actual mandatario cosechó 10,2 millones de votos adicionales en el balotaje, frente a los 3,68 millones de Bolsonaro, ampliando la diferencia a 4,38 millones de sufragios a su favor.

Asimismo, según informó el reconocido medio local Folha de Sao Pablo a través de fuentes del sistema electoral, durante la extensión de los comicios entre las 17 y las 19 llegaron a votar tan solo 35 mil electores.

De esta manera, la remontada se nutrió de la absorción de más de 9,3 millones de votos de candidatos eliminados como Augusto Cury y Renan Santos, sumado a una contundente caída de la abstención, que bajó del 21,08% al 19,21%. En simultáneo, los votos nulos y en blanco se redujeron en 1,83 millones de voluntades.

Trump y sus sospechas sobre el sistema electoral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió el silencio sobre el resultado del balotaje en Brasil 2026. El líder republicano cuestionó la victoria de Lula da Silva, tildó de «corrupto» el proceso proselitista, aunque indicó que no realizó un apoyo explícito al opositor Flávio Bolsonaro.

Trump afirmó este lunes que las elecciones de Brasil estuvieron «amañadas» y fueron «muy corruptas», ante una ronda de periodistas mientras salía de Washington rumbo a un mitin de campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.

«Tiene una pinta terrible. Me pareció terrible. Quiero decir, no tomé partido, pero parecían otras elecciones fraudulentas», acotó.

Sinceramente, no tomé partido, pero la imagen que dio es pésima. No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas», sostuvo.

Ante la consulta si piensa hacer algo al respecto, Trump respondió; «Bueno, yo no gobierno Brasil, gobierno Estados Unidos, Me gusta Lula, nos llevamos bien, pero creo que las elecciones dieron una imagen muy mala».

Javier Milei, el único presidente en silencio ante las elecciones en Brasil

El presidente Javier Milei se convirtió en el único líder sudamericano que no reconoció la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil,. El líder libertario no tiene planes de comentar los resultados por el momento, mientras que la Cancillería y la embajada argentina en Brasilia tampoco emitieron comunicados oficiales sobre el cierre del escrutinio.

La relación bilateral atraviesa uno de sus peores momentos históricos. El silencio actual se enmarca en el antecedente del último mes de julio, cuando el gobierno de Brasil retiró a su embajador en Argentina para consultas después de que Milei lanzara un feroz ataque contra Lula y un magistrado de la Corte Suprema durante un acto de campaña de la familia Bolsonaro.

Durante la jornada poselectoral, el Gobierno nacional ratificó su postura hermética en una reunión de Gabinete encabezada por Milei en la Casa Rosada. Según difundió Presidencia de la Nación, el mandatario abordó durante el encuentro el contexto geopolítico global, pero omitió referirse a los comicios brasileños y centró su análisis internacional en los conflictos bélicos en Irán y Ucrania, el incremento del petróleo y las presiones alcistas sobre las tasas de interés.

Asimismo, el presidente orientó su discurso hacia la política doméstica y realizó un enfático llamado a sus funcionarios para redoblar los esfuerzos gubernamentales. “No vamos a corrernos ni un milímetro de las ideas de la libertad”, indicó, reafirmando su compromiso con el programa económico.

“Cambiar el rumbo para ganar elecciones es inmoral, injusto, un error técnico y una grave afrenta a la credibilidad y reputación que se creó en estos años”, agregó y definió que «no se hace grande a la Argentina nuevamente con la trampa o la viveza criolla”.

En tono de campaña, el mandatario expresó que «por primera vez los argentinos tendrán la posibilidad de elegir entre el partido de la libertad y la prosperidad versus el partido del Estado con todo su pasado por delante».

A contramano del Ejecutivo argentino, los recientes mandatarios de derecha alineados con las ideas libertarias enviaron de inmediato sus felicitaciones a Lula. Entre ellos destacaron el chileno José Antonio Kast, la peruana Keiko Fujimori, el boliviano Rodrigo Paz y el colombiano Abelardo de la Espriella. En el último caso, incluso reconoció tener diferencias ideológicas importantes y profundas, pero advirtió que Brasil y Colombia se necesitan mutuamente.

El reconocimiento se extendió de manera unánime por todo el arco progresista. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la jornada asegurando que «ganó el pueblo de Brasil», mientras que el mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, reveló haberse comunicado con Lula para felicitarlo por la «fiesta democrática».

Por su parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, abogaron por el trabajo conjunto, remarcando este último que la región tiene «enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar».

El guatemalteco Bernardo Arévalo y el dominicano Luis Abinader saludaron la consolidación de las instituciones brasileñas, mientras que los gobiernos de Cuba y Venezuela ratificaron su voluntad de mantener la cooperación y la solidaridad latinoamericana y caribeña.

Finalmente, el expresidente chileno Gabriel Boric agradeció al mandatario del PT por sostener «la esperanza de un mundo».

En Argentina, los principales referentes políticos del país salieron a reconocer la victoria de Lula. La primera voz que lo hizo fue la de Cristina Kirchner, quien definió lo acontecido este domingo como un «auténtico 17 de Octubre electoral». Por otro lado, el líder del PRO, Mauricio Macri, felicitó al mandatario brasileño por conseguir su cuarto mandato y pidio que «traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región«.