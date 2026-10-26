Río Negro, en el mapa de las grandes inversiones aeroportuarias: qué obras se proyectan para Bariloche y Viedma

Los aeropuertos de Bariloche y Viedma fueron incluidos en el plan de inversiones de Aeropuertos Argentina para el período 2027-2031. Foto: gentileza.

Río Negro quedó incluida en el plan de inversiones aeroportuarias que Aeropuertos Argentina proyecta desarrollar en el país durante los próximos años. Los aeropuertos de Bariloche y Viedma forman parte del programa de obras que contempla una inversión de US$1.500 millones entre 2027 y 2031, con intervenciones destinadas a ampliar y renovar terminales.

El anuncio representa una oportunidad para mejorar la infraestructura aérea provincial, en un contexto en el que el turismo tiene un papel central en la economía regional. Sin embargo, el alcance concreto de los trabajos en cada aeropuerto, sus plazos de ejecución y los montos que se destinarán a las terminales rionegrinas no fueron detallados en la información difundida.

El programa de Aeropuertos Argentina se enmarca en la extensión de la concesión de la compañía, oficializada por el Gobierno nacional por 11 años adicionales, con la posibilidad de sumar otros siete, sujeta al cumplimiento de compromisos de inversión.

La inversión anunciada para el período 2027-2031 forma parte de un plan de largo plazo estimado en US$ 7.500 millones para modernizar y ampliar la red aeroportuaria argentina. En esta etapa, las intervenciones alcanzarán a 14 aeropuertos del país.

Bariloche, entre los destinos de proyección internacional

La inclusión del aeropuerto de Bariloche cobra relevancia por el peso del destino en el turismo nacional e internacional. La ciudad recibe visitantes durante todo el año y cuenta con una oferta que combina paisajes de montaña, actividades recreativas, gastronomía y deportes de invierno.

Además, Bariloche fue seleccionada por Lonely Planet entre los destinos recomendados para viajar en 2027, un reconocimiento que refuerza su posicionamiento en los mercados turísticos internacionales.

En ese escenario, las mejoras aeroportuarias podrían contribuir a acompañar la demanda, ampliar la capacidad de atención y generar mejores condiciones para el desarrollo de conexiones aéreas.

La secretaria de Turismo de Río Negro, María Sol Canalda, destacó la importancia de contar con infraestructura acorde al crecimiento de la actividad. Según planteó, la provincia necesita aeropuertos modernos y mayor conectividad para llegar a nuevos mercados y sostener una oferta turística durante las distintas temporadas.

Qué representa la inclusión de Viedma

La incorporación del aeropuerto Gobernador Castello, de Viedma, también tiene implicancias para la capital provincial y la Costa Atlántica rionegrina.

La conectividad aérea es un factor para facilitar los traslados vinculados con la actividad institucional, comercial y productiva, además de acercar los destinos costeros a visitantes de otras regiones.

En ese circuito se encuentran lugares como El Cóndor, San Antonio Oeste y Las Grutas, cuya actividad turística moviliza a prestadores, alojamientos, establecimientos gastronómicos y comercios.

No obstante, la inclusión de la terminal viedmense en el programa no implica, por sí sola, que se hayan anunciado nuevas rutas o una mayor frecuencia de vuelos. Esos aspectos dependerán de las medidas que se definan y de las condiciones operativas y comerciales de las conexiones.

Menores tasas para los vuelos regionales

El plan de infraestructura se suma a otra modificación que puede tener impacto en la conectividad internacional de corta distancia. Desde el 8 de diciembre, la categoría de vuelos regionales comprenderá conexiones internacionales de hasta 1.000 kilómetros, frente al límite anterior de 300 kilómetros.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno provincial, la tasa aeroportuaria para los pasajeros alcanzados por la medida bajará de US$ 57 a US$ 25,16, una reducción del 56%.

El cambio busca generar condiciones más favorables para las conexiones regionales y puede resultar relevante para el turismo receptivo desde países vecinos, en particular Chile, uno de los mercados de interés para Bariloche.