Enrique Omar Driussi, DNI 12.638.127

NEUQUÉN

El presidente Alberto Fernández ha elegido la estrategia de victimizarse para no responsabilizarse. Habla del discurso del odio, porque no soporta que la prensa difunda la verdad y la impotencia de no manipular el sistema judicial.

Pero se equivoca. Cuando se termine este gobierno, él y muchos funcionarios van a tener que responder, entre otras causas, por no comprar a tiempo las vacunas americanas y evitar la muerte de miles y miles de argentinos durante la pandemia del Covid-19.

¿Es coherente que el mismo presidente que amenazaba a la población, hiciera fiestas privadas y apañara los vacunatorios VIP?

¿Es coherente que este ‘profesor’ de derecho de la UBA, no respete el trabajo de los fiscales, jueces y la Corte Suprema de Justicia, para apoyar la impunidad de su socia en el poder?

¿Era necesario fanfarronear como presidente de la CELAC y de los derechos humanos, mientras se ‘solidariza’ con los dictadores de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusia y China?

¿Por qué se pudo robar tanto dinero con la ‘cartelización’ de la obra pública en Santa Cruz y durante tanto tiempo? Porque se coptaron los organismos de control y eso sólo puede hacerse desde la corrupción del poder. Antes denunció por esto a CFK, pero ahora habla de ‘persecución’ judicial.

Ningún funcionario público, con su sólo sueldo del Estado, puede multiplicar su patrimonio.

Los argentinos de bien no queremos atentados. Queremos justicia y condena a los responsables, y restituir ese dinero al Estado.