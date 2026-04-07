La expulsión del diplomático iraní

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429

Pureto de San Antonio Este

Líderes y la prensa mundial comentan la imprudente y tendenciosa actitud del presidente Milei al provocar deliberadamente a la nación persa, queriendo demostrar al mundo su participación en la guerra de EE.UU. e Israel arrastrando a la Nación y pueblo argentinos a la fuerza al conflicto sin que su Congreso lo autorice, ni el pueblo argentino se lo pidan.

El gobierno iraní, a pesar de las acusaciones, no ha declarado ser el responsable de los atentados a la AMIA y la embajada israelita.

Preocupa a la ciudadanía y a militares argentinos la urgencia de Milei al mostrarse dispuesto a enfrentar a el valiente pueblo iraní, sin medir las consecuencias de su razonamiento pro-sionista que no es el del pueblo de San Martín, Belgrano, Rosas, Dorrego y de Perón, digo.

