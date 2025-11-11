La firma digital en Bariloche y Dina Huapi

Milton Medan miltonmedan92@gmail.com

Bariloche

Buenos días, les acerco un reclamo que presenté ante la municipalidad que refleja el absurdo que se vive en Bariloche y Dina Huapi respecto a este trámite que debería ser sencillo y gratuito, como en el resto del país.

En Bariloche, tramitar la firma digital cuesta más de $150.000 entre tasas y token obligatorio, mientras que en Buenos Aires el trámite es gratuito y demora 30 minutos. En Dina Huapi, los dispositivos estatales para el trámite están sin uso porque despidieron al personal.

Bariloche se promociona como “ciudad tecnológica”, pero hoy resulta más barato viajar en avión a Buenos Aires y hacerlo gratis allá, que conseguir la firma digital en la ciudad. El sistema gratuito no funciona, nadie sabe cuándo volverá a operar y el acceso es cada vez menos equitativo.

Ojalá puedan difundir este tema, que afecta a miles de vecinos excluidos de la digitalización y de derechos básicos.

Gracias.