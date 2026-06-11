Beatriz Gentile cerró su gestión en la UNCo con un balance de expansión regional y críticas al ajuste universitario

La rectora Beatriz Gentile encabezó este miércoles su última sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), acompañada por el vicerrector Paul Osovnikar, en una jornada que también sirvió para proclamar a las nuevas autoridades electas, Cristian Lopes y Lorena Higuera, quienes asumirán este viernes al frente de la institución. El cierre de gestión estuvo marcado por un balance de los principales cambios impulsados durante los últimos cuatro años.

Al presentar su informe final, Gentile aseguró que la universidad logró convertirse en una institución “más regional y más democrática”. Según explicó, la expansión territorial se reflejó en la presencia de la UNCo en localidades de la Línea Sur de Río Negro y del norte neuquino, con eje en Chos Malal, mientras que el fortalecimiento institucional quedó plasmado en la incorporación de nuevas unidades académicas con representación plena en el órgano de cogobierno.

La rectora destacó además que tres unidades académicas que históricamente tenían menor nivel de institucionalidad contarán desde ahora con voz, voto y representación plena en el Consejo Superior. La medida fue presentada como uno de los principales avances democráticos de la gestión y una consolidación de las reformas aprobadas por la Asamblea Universitaria.

Una universidad más extendida y con nuevas carreras

Entre los logros destacados, Gentile mencionó la consolidación de la UNCo como la primera universidad intercultural del país y la reforma del estatuto universitario. También puso en valor la creación de nuevas propuestas académicas vinculadas a las necesidades productivas de la región.

En ese marco, durante la sesión se aprobó la creación de la Tecnicatura Universitaria en Operaciones en Yacimientos No Convencionales, que dependerá de la Facultad de Ingeniería y tendrá una primera etapa de implementación en Plaza Huincul. La nueva carrera busca responder a la creciente demanda de formación vinculada al desarrollo de Vaca Muerta.

La rectora también resaltó el funcionamiento institucional alcanzado durante su gestión. Recordó que cuando concursó su cargo docente regular en 2006, la resolución demoró tres años en concretarse y contrastó esa experiencia con la actualidad. “Nos vamos de este Consejo con todos los expedientes tratados, discutidos y aprobados. A esos tiempos de letargo administrativo no debemos volver más”, afirmó.

La preocupación por el financiamiento universitario

La situación presupuestaria ocupó un lugar central en el último informe de Gentile. La rectora sostuvo que las dificultades económicas que atraviesan las universidades nacionales continúan sin resolverse y afirmó que “estamos tan mal como lo dijimos en enero de 2024”.

En relación con las negociaciones que se desarrollaban en Buenos Aires entre el Gobierno nacional, los gremios y el sistema universitario, aclaró que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no tiene facultades para acordar salarios. “El CIN no tiene potestad para definir salarios; eso les corresponde a los gremios en paritarias”, sostuvo.

Gentile explicó que la propuesta de la Secretaría de Políticas Universitarias contempla un incremento salarial efectivo del 24,33%, un aumento del 20% para gastos de funcionamiento y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano. Sin embargo, advirtió que esa mejora apenas compensa una pequeña parte del atraso acumulado durante 2024. Además, ratificó que las universidades nacionales mantienen vigente la demanda judicial contra el Estado nacional y remarcó que “la demanda judicial de las universidades no se retira; sigue su curso en la Corte Suprema”.

Antes de finalizar la sesión, Gentile y Osovnikar agradecieron a los integrantes del gabinete, al personal docente y no docente, y convocaron a la comunidad universitaria al acto de asunción de las nuevas autoridades. “Vamos a dejar la emoción para ese día”, expresó la rectora, que este viernes dejará formalmente el cargo tras cuatro años de gestión.