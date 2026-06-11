CGC compró un perforador para mejorar sus operaciones

Como parte de una estrategia orientada a modificar su competitividad, la petrolera Compañía General de Combustibles (CGC) confirmó la adquisición de una unidad de perforación propia. El anuncio fue detallado por el vicepresidente de Servicios a la operación de la compañía, Adrián Mascheroni, durante la reciente Conferencia Arpel 2026.

El directivo señaló que la decisión responde a un cambio en la gestión operativa de la firma para internalizar actividades críticas. “Este año hemos comprado un equipo de perforación, por lo que vamos a pasar a tener perforación propia”, ratificó Mascheroni.

Según las proyecciones de la firma, el inicio de las operaciones con este equipamiento está programado para la segunda mitad del año.

Con este paso, la compañía, que históricamente ha centrado el núcleo de sus operaciones de producción en la Cuenca Austral (Santa Cruz) y que también cuenta con activos en la Cuenca del Golfo San Jorge, suma capacidades para su gestión técnica.

Asimismo, esta incorporación se alinea con sus proyectos de expansión, tras haber desembarcado recientemente en la formación Vaca Muerta (Cuenca Neuquina) como socio de YPF en el bloque Aguada del Chañar.

La estrategia de la primerización

La incorporación del perforador forma parte de una política interna que la empresa denomina «primerización». Este proceso consiste en internalizar tareas y funciones que previamente se delegaban en firmas contratistas de servicios especializadas, con el propósito de aumentar la velocidad de los cambios operativos y reducir los costos de explotación.

“El éxito de poder lograr bajar los costos operativos implica trabajar en varios frentes en forma simultánea. No tenemos un punto en particular donde esté centrado el mayor ahorro”, explicó el vicepresidente de CGC.

Los datos de esta migración hacia el esquema de gestión propia registran variaciones en la estructura de costos. En los segmentos de operación y mantenimiento (O&M), CGC reportó reducciones de hasta el 95% en contratos específicos de prestaciones de servicios.

Asimismo, la compañía comenzó a absorber la gestión de sus equipos de pulling, que anteriormente mantenía bajo contratación con terceros, registrando menores costos asociados.

Gestión química y optimización de tiempos

La planificación financiera de la operadora se desarrolla bajo el denominado Plan 150, una meta corporativa diseñada para alcanzar una reducción integrada de 150 millones de dólares mediante la combinación de desembolsos de capital (CapEx) y costos operativos (OpEx).

Para alcanzar este objetivo, se revisaron los eslabones de la cadena de valor en los yacimientos. Uno de los puntos de gestión ha sido el tratamiento e inyección de productos químicos tanto en plantas de proceso como en boca de pozo.

A través de la modificación técnica de las dosificaciones, CGC redujo un 30% el consumo de insumos químicos manteniendo los parámetros de producción. En paralelo, el departamento de compras evalúa implementar esquemas de compra directa en el mercado para prescindir de la intermediación.

Finalmente, los procesos de optimización se aplicaron a la productividad de las cuadrillas en el terreno. La gestión de tiempos modificó el rendimiento operativo de los equipos: mientras que en el período anterior se registraban entre seis y siete intervenciones mensuales por pozo, la frecuencia actual se ubica por encima de las ocho intervenciones al mes.